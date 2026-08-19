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Οκτώ πύραυλοι έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης της βάσης προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού υποστήριξε ότι η Συρία παραβίασε το συμφωνημένο καθεστώς ασφαλείας αγνοώντας τις επανειλημμένες ισραηλινές προειδοποιήσεις.

Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε την ενέργεια ως παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας, ενώ η Τουρκία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στην ισραηλινή επιθετικότητα.

Η επίθεση εντείνει τις διπλωματικές συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, οι οποίες επιδιώκουν να καθορίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων στη Συρία μετά την πτώση του Άσαντ.

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Το Ισραήλ επιτέθηκε την Τετάρτη σε αεροπορική βάση στη βορειοδυτική Συρία, αναφέροντας ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Οκτώ πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης Αμπού Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με το AP. Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ αλ-Σιμπάνι, καταδίκασε τις επιθέσεις ως «αδικαιολόγητη πρόκληση» και παραβίαση της κυριαρχίας της Συρίας.

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🇮🇱⚔️🇸🇾🇹🇷 Israel has confirmed it carried out overnight airstrikes on Syria’s Abu al-Duhur airbase, saying the target was a planned Turkish military deployment.



Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office said Israel and Syria had agreed to a security status quo that Damascus was… pic.twitter.com/pFbLULAAmc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 18, 2026

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε ότι η Συρία βρισκόταν «στο χείλος της παραβίασης» ενός συμφωνημένου «status quo σε θέματα ασφάλειας», επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη βάση.

«Το Ισραήλ προειδοποίησε επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», ανέφερε η δήλωση.

Reports from Syria: The Abu Al Duhur military base in Idlib, reportedly struck by Israel, is still burning with secondary explosions reported hours later. pic.twitter.com/JTjQLr61fv — Open Source Intel (@Osint613) August 18, 2026

Η Τουρκία καταδικάζει τις επιθέσεις



Η Τουρκία καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει μια «πιο αποφασιστική στάση» έναντι αυτού που χαρακτήρισε ως κλιμακούμενη επιθετικότητα του Ισραήλ κατά της Συρίας.

Η Τουρκία και το Ισραήλ έρχονται ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση λόγω των ανταγωνιστικών συμφερόντων τους στη Συρία. Η Άγκυρα διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση του προσωρινού προέδρου Αχμάντ αλ-Σαράα και παρέχει υποστήριξη στον συριακό στρατό.

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Εντάσεις μετά την πτώση του Άσαντ



Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιείται εν μέσω ευρύτερων εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας σχετικά με τη Συρία, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Μπασάρ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Συρία από την πτώση του Άσαντ και έχει αναλάβει τον έλεγχο μιας ζώνης ασφαλείας υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών στη νότια Συρία.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας για την ασφάλεια, συνεχίζονται για περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συμφωνία.

Οι τελευταίες επιθέσεις προσθέτουν ένα νέο σημείο έντασης στις ολοένα και πιο τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν να διαμορφώσουν τη μετα-Άσαντ τάξη ασφαλείας στη Συρία.

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