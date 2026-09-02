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Ο Αζεντίν Ουναΐ θα πρέπει να θεωρείται και πάλι παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού οι “πράσινοι” έφθασαν σε συμφωνία με τη Χιρόνα και ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Χιρόνα και ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στο δρόμο για την Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”.

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Οι “πράσινοι” επιβεβαίωσαν την επικείμενη άφιξη του Μαροκινού μεσοεπιθετικού, το βράδυ της Τετάρτης στις 22:00 και τόνισαν ότι θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβει να δηλωθεί και στη λίστα του “τριφυλλιού” για τα παιχνίδια του Conference League (σ.σ. η προθεσμία ολοκληρώνεται στη 01:00 για την Ελλάδα).

Ο Παναθηναϊκός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος και αρνήθηκε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για να επιστρέψει στην Ελλάδα για τους “πράσινους”, μετά από μία χρονιά στην Ισπανία.