Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 του ΟΦΗ το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο η νίκη του απέναντι στους Κρητικούς αποδείχτηκε πύρρεια.

Η αιτία είναι ο σοβαρός τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έπαθε ζημιά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, με την μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε την Δευτέρα (23/11) να επιβεβαιώνει τους αρχικούς φόβους των ανθρώπων του τριφυλλιού για σοβαρή ζημιά στο γόνατο.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος Αργεντίνος άσος του Παναθηναϊκού υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

“Δυστυχώς οι αρχικοί μας φόβοι όσον αφορά τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώθηκαν. Η μαγνητική τομογραφία που πραγματοποίησε σήμερα ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν“, ανέφερε ο Παναθηναϊκός στην ενημέρωση που έδωσε για τον Αντίνο.