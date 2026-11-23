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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε την ανάγκη ελέγχου του ρυθμού και της επίθεσης, ώστε να περιοριστεί το παιχνίδι των αντιπάλων στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας για την κάλυψη του κενού του Σλούκα, ζητώντας από τους παίκτες του να βγουν μπροστά.

Παρά τις δυσκολίες από τους τραυματισμούς και το βεβαρημένο πρόγραμμα, η ομάδα επικεντρώνεται στη σταδιακή βελτίωση της αγωνιστικής της εικόνας.

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Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (24/11/26, 21:30) τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το ματς, αλλά και την απουσία του Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για λόγους συντήρησης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στο γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια και στον Τι Τζέι Σορτς, ενώ τόνισε τη σημασία του Κώστα Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει οι υπόλοιποι παίκτες του να βγουν μπροστά για να καλύψουν το κενό του.

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Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Όπως είπατε, είμαστε μια πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία σκοράρει πολλούς πόντους κυρίως στο τρανζίσιον. Επομένως, θα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την επίθεσή μας, ώστε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παράλληλα, λόγω της ικανότητάς τους στα επιθετικά ριμπάουντ, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό κατοχών. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντί τους».

Για τον Σορτς: «Είναι σίγουρα ένας σημαντικός παίκτης. Ένας παίκτης που δίνει πολλή ενέργεια και καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός. Παίζουν ως ομάδα, όπως είπατε και προηγουμένως».

Για την απουσία του Σλούκα: «Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε και άλλους παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

Για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα: «Το γεγονός ότι είχαμε κάποιες περιόδους προετοιμασίας που ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, προέκυψαν αρκετοί τραυματισμοί και στη συνέχεια ήταν πραγματικά απαραίτητο να καταλάβουμε πώς θα επαναφέρουμε τους παίκτες στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση, έχοντας παράλληλα τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και όχι αρκετό χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προχωρήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε».

Για το κομμάτι της ενέργειας και της πιθανής κόπωσης: «Νομίζω ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι, το Σάββατο, αγωνιστήκαμε χωρίς κάποιους παίκτες, τους οποίους αφήσαμε να ξεκουραστούν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι λίγο-πολύ όλοι είναι έτοιμοι».

Το μήνυμά σας προς τον κόσμο της ομάδας: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο και ότι κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει πάντα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, προχωρώντας βήμα-βήμα. Δεν έχουμε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο σε αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και, το σημαντικότερο, να αποκτήσουμε την απαραίτητη δυναμική, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ».