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Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο από την αντίπαλη ομάδα.

Κορυφαίος σκόρερ για τους «πράσινους» αναδείχθηκε ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Φρανσίσκο, Χέις-Ντέιβις, Μπόνγκα, Μαντζούκας και Μήτογλου.

Η ομάδα διατήρησε υψηλή ένταση στην άμυνα και στην επίθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ μέχρι το τελικό σφύριγμα.

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Σε «παράσταση» για ένα ρόλο εξελίχθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ήταν αρκετά ανώτεροι από τους ισραηλινούς και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, κάνοντας το 3×3 στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

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Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Γιαμπουσέλε (17π.) ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Φρανσίσκο, Χέις – Ντέιβις, Μπόνγκα και Μαντζούκας. Αρκετά καλός ήταν και ο Μήτογλου με 8 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Το παιχνίδι:

Στα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα ο Σόρκιν βρήκε δύο φορές εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι για τη Μακάμπι, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα. Οι «πράσινοι» ανέβασαν σημαντικά την ένταση στην άμυνά τους, παρουσιάζοντας την ίδια ενέργεια που είχαν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους.

Η καλή αμυντική λειτουργία έφερε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και έδωσε στον Παναθηναϊκό το προβάδισμα (14-6). Με τον Καλαϊτζάκη να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, φτάνοντας τις τρεις ασίστ και τον Φρανσίσκο να είναι απόλυτα εύστοχος από τη γραμμή των βολών, η διαφορά έφτασε γρήγορα στο +13 (21-8).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η άμυνα του Παναθηναϊκού συνέχισε να είναι αποδοτική και η διαφορά παρέμενε σταθερά πάνω από τους δέκα πόντους. Η Μακάμπι προσπάθησε να αυξήσει την πίεση πάνω στην μπάλα και να περιορίσει την κυκλοφορία των «πράσινων», χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες και έφτασε μέχρι το +20 (41-21), ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 43-24.

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Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε τον Παναθηναϊκό να πατά ακόμη περισσότερο το γκάζι. Ο Γιαμπουσέλε σημείωσε έξι διαδοχικούς πόντους και ανέβασε τη διαφορά στο +25 (49-24), πριν οι Γουάλας και Μπέικοτ δώσουν προσωρινά επιθετικές λύσεις στη Μακάμπι με σουτ από την περιφέρεια.

Ο Μαντζούκας απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους, ενώ ο Γκραντ έκανε το 57-33 (25′). Στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος συνέχισε να βρίσκει στόχο από μακριά. Με δύο δικά του τρίποντα, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο διατηρώντας ξανά διαφορά 25 πόντων, με το σκορ στο 68-43.

Αυτό που ξεχώρισε ήταν πως οι «πράσινοι» δεν χαλάρωσαν ούτε στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Παρά το μεγάλο προβάδισμα, διατήρησαν υψηλή ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ, συνεχίζοντας να αγωνίζονται με την ίδια διάθεση. Φυσικά, δεν άλλαξε κάτι στην έκβαση του αγώνα μέχρι το φινάλε, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο 3×3 στην φετινή Euroleague.

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Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67