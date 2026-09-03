EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παναθηναϊκός - Παρτίζαν στην Αυστραλία το 2025 για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ προς τιμήν του ιστορικού ηγέτη του συλλόγου.

Το τουρνουά περιλαμβάνει δύο αγώνες την πρώτη ημέρα και δύο τη δεύτερη, ενώ οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια θα γνωστοποιηθούν σύντομα.

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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens, αναφέροντας παράλληλα και τις ομάδες οι οποίες που συμμετάσχουν.

Πρόκειται για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο γίνεται στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρει η «πράσινη» ΚΑΕ, θετικά ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για συμμετοχή ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.

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Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο «σπίτι» μας, το Telekom Center Athens.

Η Partizan Mozzart Bet Belgrade, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του Eurocup, Cosea JL Bourg ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού μας ηγέτη, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά από την άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 2024 και στην Αυστραλία το 2025, το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στο πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης, το Telekom Center Athens, το οποίο θα υποδεχθεί για πρώτη φορά την σπουδαία αυτή διοργάνωση με τη νέα του μορφή.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, καθιστώντας την ως την πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη.

Τα χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού έφερε στην ομάδα κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη τροπαιοθήκη με έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Άπαντες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς πρώτα λειτουργούσε ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος.

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Το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

18 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1: Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ (18:00)

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GAME 2: Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg (21:00)

19 Σεπτεμβρίου 2026

GAME 1 – 17:00

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GAME 2 – 20:00

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σαιτ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

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