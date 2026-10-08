Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε κοντράρονται σε λίγες ώρες στο Telekom Center Athens (21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε το πρωί στην έδρα του «τριφυλλιού» για το κλασσικό shoot-around της ομάδας του. Εκεί, είχε μια συνάντηση από το πράσινο παρελθόν του.

Ο ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν θα μπορούσε να μην αναζητήσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου. Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε είχεμια μεγάλη αγκαλιά με τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού και παλιό του συμπαίκτη.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους χαιρέτησε και είπε αρκετά με φίλους και γνωστούς που έχει αφήσει στον Παναθηναϊκό.