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Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης τη Δευτέρα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών», ανέφερε η οικογένεια του Κίγκαν σε δήλωση, όπως μεταδίδει το Sky Sports.

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BREAKING: Former England footballer and manager Kevin Keegan has died at the age of 75.



Latest: https://t.co/b1UXJ7Ttiq



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/07khgGtzGf — Sky News (@SkyNews) July 20, 2026

«Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Αγγλίας πάλευε με τον καρκίνο και στις τελευταίες του στιγμές ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του.»

«Ο Κέβιν, δύο φορές νικητής του Ballon d’Or (Χρυσή Μπάλα), ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την καταπληκτική ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή της», ανέφερε η δήλωση.

Ο Κέβιν Κίγκαν είχε γεννηθεί το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ.

Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977 αλλά και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 1973 και το 1976. Με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1980.

Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982. Από το 1999 έως το 2000 διατέλεσε εκλέκτορας των «Τριών Λιονταριών».