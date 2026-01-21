Με εμφατικό τρόπο έκλεισε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της στην φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε 18-9 της Ρουμανίας και έκλεισε ως πρώτη στον ΣΤ’ όμιλο. Η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα του τουρνουά με έξι νίκες σε έξι παιχνίδια στην α’ και β΄ φάση των ομίλων.

Πλέον έχει μπροστά της δύο ευκαιρίες για μετάλλιο, που θα είναι το πρώτο της στην ιστορία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Την Παρασκευή (18:00) παίζει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία.

Εάν κερδίσει εξασφαλίζει μετάλλιο και στον τελικό της Κυριακής (21:30) με Σερβία ή Ιταλία θα παλέψει για το χρυσό. Εάν χάσει θα διεκδικήσει το χάλκινο (Κυριακή, 18:00) με την χαμένη του ημιτελικού της Σερβίας με την Ιταλία.