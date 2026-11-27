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Η απώλεια ελέγχου της μπάρας προκάλεσε στον τριανταπεντάχρονο αθλητή ρήξη τένοντα, εξάρθρωση αντίχειρα και εκτεταμένο αιμάτωμα στο στήθος.

Μετά το ατύχημα και τις ιατρικές συμβουλές, ο Κοστιάνοφ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί οριστικά από την αγωνιστική δραστηριότητα.

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Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία η προσπάθεια του Αλεξάντερ Κοστιάνοφ να σηκώσει 605 κιλά στον πάγκο, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης powerlifting Yermak Cup 1, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τιούμεν της Ρωσίας. Ο 35χρονος αθλητής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, όταν έχασε τον έλεγχο της μπάρας και το τεράστιο βάρος έπεσε πάνω του.

Ο Ρώσος powerlifter είχε προηγουμένως καταφέρει να σηκώσει 555 κιλά, επίδοση που αποτέλεσε ρεκόρ για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και την ομοσπονδία της. Ωστόσο, θέλοντας να ξεπεράσει τον εαυτό του, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του με επιπλέον 50 κιλά, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος στα 605.

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A 605 kg barbell crashed onto a powerlifter’s chest at a tournament in Tyumen. During the bench press, the athlete’s right wrist twisted. Alexander Kostyanov had previously successfully benched 555 kg. His next attempt resulted in a torn finger ligament and a large hematoma on his chest. Immediately after the crash, he went to the emergency room. His arm was immobilized in a cast for four weeks, and an MRI was recommended to evaluate the chest injury. As Kostyanov told us, doctors warned that his wrist could twist again under the heavy weight, so he should not compete again. — ZeRaM.ink base.eth (@i_zeram) November 25, 2026

Για να τοποθετηθεί η μπάρα στη σωστή θέση χρειάστηκε η συνδρομή έξι ατόμων. Όπως φαίνεται και στο βίντεο από τη διοργάνωση, οι βοηθοί απομάκρυναν τα χέρια τους μόλις ο αθλητής πήρε θέση για την προσπάθεια. Τη στιγμή που επιχείρησε να σηκώσει το βάρος, το δεξί του χέρι υποχώρησε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα η μπάρα να πέσει απευθείας πάνω στο σώμα του.

Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν αμέσως να απομακρύνουν την μπάρα, ωστόσο ο τραυματισμός είχε ήδη προκληθεί.

Οι σοβαροί τραυματισμοί και η απόφαση για το μέλλον του

Από το ατύχημα ο Κοστιάνοφ υπέστη ρήξη τένοντα δικεφάλου, εξάρθρωση του αντίχειρα με βλάβη στους συνδέσμους, καθώς και αιμάτωμα στο στήθος. Παράλληλα, καταγράφηκαν τραυματισμοί και σε άλλους μυς και συνδέσμους.

Russian powerlifter Alexander Kostyanov attempted a 1,334-pound bench press and suffered multiple injuries, including a torn biceps tendon and torn thumb ligaments Kostyanov decided to retire following the failed lift (Via @stepan_kochkin/IG) https://t.co/kOm7kmKaeq — Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2026

Μετά το σοβαρό περιστατικό, ο 35χρονος αθλητής γνωστοποίησε ότι εξετάζει σε ποσοστό 99% το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τους αγώνες. Όπως εξήγησε, περιμένει το τέταρτο παιδί του και πλέον προτεραιότητά του είναι να παραμείνει υγιής και να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.