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Μετά την εντυπωσιακή της πρεμιέρα στην Premier League, όπου επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Χαλ συνεχίζει ακάθεκτη, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα. Οι «Τίγρεις» πέρασαν και από την έδρα της Κόβεντρι, επικρατώντας με 1-0, έχοντας ξανά μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και κράτησε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική ανέπαφη την εστία της Χαλ. Ο Τζολάκης χρειάστηκε να επέμβει σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, με κορυφαία στιγμή μία σπουδαία απόκρουση στο 0-0, αποτρέποντας την Κόβεντρι από το να πάρει το προβάδισμα.

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Η Χαλ άντεξε στην πίεση και τελικά βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 82ο λεπτό, με τον Μίλαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να χαρίζει στην ομάδα του ένα πολύτιμο «διπλό».

Με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια και χωρίς να έχει δεχθεί ακόμη γκολ, η Χαλ πραγματοποιεί ονειρεμένο ξεκίνημα στη σεζόν, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Ο Έλληνας γκολκίπερ γνωρίζει πλέον την αποθέωση και από τους οπαδούς της νέας του ομάδας, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπό του έναν από τους βασικούς λόγους για το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Χαλ.