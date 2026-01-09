Ένα πρωτοφανές και απολύτως καταδικαστέο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη φιλική αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, επισκιάζοντας πλήρως το αγωνιστικό σκέλος του αγώνα. Θύμα ήταν ο Γιώργος Κούτσιας, ο οποίος βρίσκεται μόλις έναν μήνα στην ελβετική ομάδα και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον.

Στο 71ο λεπτό, τη στιγμή που ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ετοιμαζόταν να περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε απρόκλητη και βίαιη επίθεση από τον ίδιο του τον συμπαίκτη, Κέβιν Μπέρενς. Ο Γερμανός φορ κινήθηκε επιθετικά προς τον Κούτσια, τον έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος και άρχισε να του φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αφορμή.

Το σκηνικό προκάλεσε σοκ σε παίκτες και φιλάθλους, με ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες να σπεύδουν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους. Οι παίκτες της Λουγκάνο στάθηκαν στο πλευρό του Κούτσια, ο οποίος φαινόταν εμφανώς σαστισμένος από την απρόσμενη επίθεση.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI January 9, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπέρενς ζήτησε ο ίδιος να αντικατασταθεί και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας πίσω του ένα περιστατικό που σίγουρα θα απασχολήσει έντονα τη διοίκηση της ομάδας και την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λουγκάνο: «Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.



Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.



Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».