Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο αμυντικός των New York Jets στο NFL, Kris Boyd, τον οποίο πυροβόλησαν άγνωστοι στο Μανχάταν το πρωί της Κυριακής (16/11), με αποτέλεσμα να δίνει μάχη για την ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ύποπτος της ένοπλης επίθεσης να τρέχει μακριά από το σημείο της σύρραξης. Η ομάδα του Boyd δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω σχόλια για την ώρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη έξω από το εστιατόριο Sei Less, μετά από μία διαμάχη, με τους δράστες να τον πυροβολούν δύο φορές στην κοιλιά και στην συνέχεια να τρέπονται σε φυγή.

Συμπαίκτες και φίλοι στέκονται στο πλευρό του Boyd, ενώ ο Jermaine Johnson κάλεσε τον κόσμο να προσευχηθεί για τον συμπαίκτη του στους New York Jets.

«Παρακαλώ όλους να στείλουν τις προσευχές τους στον αδερφό μου και συμπαίκτη μου Kris Boyd και στην οικογένειά του!!! Κύριε, σε παρακαλώ, άπλωσε το θεραπευτικό σου χέρι πάνω από τον Kris και οδήγησέ τον πίσω στην υγεία και την ασφάλεια. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ τον να περάσει αυτό με ασφάλεια. Στο όνομά σου, Αμήν», γράφει ο J. Johnson.