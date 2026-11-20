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Ο Ολυμπιονίκης απέφυγε να σχολιάσει τη δικαστική περιπέτεια του αδελφού του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ανήλικων παιδιών στη δημόσια συζήτηση.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη σταθερή στήριξή του προς τον ανιψιό του, ο οποίος πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ της κατηγορίας των 85 κιλών.

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Στο πλευρό του ανιψιού του βρίσκεται ο Πύρρος Δήμας, μετά τα όσα συνέβησαν με τον αδελφό του χρυσού Ολυμπιονίκη, Οδυσσέα Δήμα.

Ο Πύρρος Δήμας έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στην κάμερα μετά την υπόθεση που αφορά τον αδελφό του, Οδυσσέα Δήμα, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών. Ο Πύρρος Δήμας βρέθηκε στη διοργάνωση ως προπονητής του ανιψιού του, Γεωργίου – Μάριου, ο οποίος συμμετέχει στους αγώνες.

Αρχικά, ο Πύρρος Δήμας ευχαρίστησε τον Δήμο Νίκαιας, την Περιφέρεια Αττικής και τους κατοίκους της πόλης για τη στήριξή τους στη διοργάνωση και στο άθλημα, καθώς και τον κόσμο της Νίκαιας.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που προσπαθούμε το άθλημα να το κρατήσουμε ψηλά, να το κρατήσουμε καθαρό. Είμαστε εδώ, έχουμε τα παιδιά μας εδώ που γυμνάζονται, που αγωνίζονται και είμαστε δίπλα τους», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη δικαστική περιπέτεια του αδελφού του και συγκεκριμένα για το πώς η υπόθεση του πατέρα του έχει επηρεάσει τον ανιψιό του.

Ο Ολυμπιονίκης απέφυγε να σχολιάσει την ίδια την υπόθεση, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής όταν στη δημόσια συζήτηση εμπλέκονται ανήλικοι.

«Ρωτάτε εμένα; Ρωτήστε όλους αυτούς που μιλούσαν τόσες μέρες. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο Πύρρος Δήμας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ανιψιού του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, εκφράζοντας τη στήριξή του στον νεαρό αθλητή.

«Του εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαι δίπλα του, θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο ανιψιός του ζητά τις συμβουλές του για να διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί, περιορίστηκε να επαναλάβει: «Είμαι δίπλα του». Μη θέλοντας να επεκταθεί περισσότερο στο θέμα, ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ».

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Να σημειωθεί, ότι λίγο αργότερα, ο Γιώργος Μάριος Δήμας κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ των 85κ. με 138 κιλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Πύρρος Δήμας, σημειώνοντας πως τα 138 κιλά είναι ρεκόρ και στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες από ανδρών έως παίδων.

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