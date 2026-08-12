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Νέο περιστατικό ρατσιστικών σχολίων με στόχο νεαρή αθλήτρια καταγράφεται στην Κύπρο, λίγες μόλις ημέρες μετά την καταγγελία της 17χρονης γκαρντ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κορασίδων, Λίζας Ιτόγια, για αντίστοιχες επιθέσεις που είχε δεχθεί μέσω των social media.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε η Μαρίνα Χατζηκώστα, μία από τις σημαντικότερες νεαρές αθλήτριες της Κύπρου στον στίβο. Η Χατζηκώστα αγωνίζεται στη δισκοβολία και έχει ήδη σημειώσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στην Ιταλία, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

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Η νεαρή αθλήτρια επέλεξε να απαντήσει δημόσια στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι η σχέση της με την Κύπρο δεν καθορίζεται από την καταγωγή της.

«Μπορεί να μην έχω ”κυπριακό αίμα” στις φλέβες μου, αλλά εγώ είμαι περήφανη κύπρια, και εκπροσώπησα, και θα συνεχίσω να εκπροσωπώ την χώρα μου με περηφάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρίνα Χατζηκώστα υιοθετήθηκε όταν γεννήθηκε. Ο βιολογικός πατέρας της κατάγεται από τη Νιγηρία, ενώ η βιολογική μητέρα της είναι από την Πολωνία. Στην ίδια ανάρτηση, η αθλήτρια αναφέρθηκε και στο κύμα σχολίων που ακολούθησε τις επιτυχίες της στον αθλητισμό, καλώντας την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

Η Χατζηκώστα ολοκλήρωσε το μήνυμά της απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την κυπριακή της ταυτότητα: «Το πόσο ”κύπρια” είμαι, το δείχνουν τα αποτελέσματα μου, και η ανθρωπιά μου».