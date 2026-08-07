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Στη σύλληψη 51χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7 Ιουλίου, η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, καθώς επίσης παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 51χρονος φέρεται σήμερα το πρωί να επιτέθηκε εναντίον 53χρονου και να τον τραυμάτισε στον λαιμό και στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

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Ο 51χρονος φέρεται να επιτέθηκε επίσης σε 27χρονο ο οποίος βρισκόταν στη σκηνή, τραυματίζοντας τον στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου του έγινε συρραφή των τραυμάτων του και κρατήθηκε για νοσηλεία. Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 27χρονος όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Μοναχός ο 51χρονος δράστης

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε μοναστήρι της Πάφου, όπου επεισόδιο μεταξύ μοναχών και μελών Εκκλησιαστικής Επιτροπής κατέληξε στον τραυματισμό δύο προσώπων και στη σύλληψη 51χρονου μοναχού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη Εκκλησιαστικής Επιτροπής μετέβησαν στο μοναστήρι και ζήτησαν από τον 51χρονο μοναχό να αποχωρήσει από τον χώρο και να παραδώσει τα κλειδιά του μοναστηριού.

Ο 51χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί και, στη συνέχεια, να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 53χρονο, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό. Κατά την παρέμβαση 27χρονου μοναχού, ο φερόμενος δράστης τον τραυμάτισε επίσης στο χέρι.

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Ο 53χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων του και κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο 27χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 51χρονου για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης απόπειρας φόνου, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, καθώς και παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου.

Πηγή: ink.com

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