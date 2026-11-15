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Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε ως βασικός στον αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Serie C, φορώντας το χαρακτηριστικό νούμερο δέκα.

Οι φίλαθλοι υποδέχθηκαν τον παλαίμαχο άσο με ενθουσιασμό στο κατάμεστο γήπεδο Μπρούνο Μπενέλι, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στο άθλημα.

Η διοίκηση της ομάδας κατασκεύασε προσωρινή εξέδρα προς τιμήν του, ενώ η παρουσία του προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο ίδιος ο Ροναλντίνιο εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους μετά από έντεκα χρόνια απουσίας.

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Μια ξεχωριστή στιγμή έζησαν οι φίλαθλοι στην Ιταλία, καθώς ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, έντεκα χρόνια μετά την τελευταία επίσημη συμμετοχή του. Σε ηλικία 46 ετών, ο θρυλικός Βραζιλιάνος φόρεσε ξανά ποδοσφαιρική φανέλα και αγωνίστηκε με τη Ραβένα, στην αναμέτρηση απέναντι στη Φορλί για τη 14η αγωνιστική της Serie C.

Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της ιταλικής ομάδας, έχοντας στην πλάτη του το χαρακτηριστικό Νο 10. Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του κατάμεστου «Μπρούνο Μπενέλι», γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, που περίμεναν με ανυπομονησία να τον δουν ξανά να αγωνίζεται.

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Ενδεικτικό του ενθουσιασμού που προκάλεσε η παρουσία του ήταν και το γεγονός ότι στην καθιερωμένη φωτογραφία πριν από την έναρξη του αγώνα συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ραβένα και όχι μόνο οι έντεκα που ξεκίνησαν βασικοί.

It is time for Ronaldinho's return! 💥



Watch the match LIVE here: https://t.co/pEGWBQw8Nl pic.twitter.com/XFpjsf45vG November 15, 2026

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο ξεσήκωσε τη Ραβένα

Η άφιξη του Ροναλντίνιο στην Ιταλία, την Παρασκευή (13/11), συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων από πολλές χώρες. Η μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια οδήγησε, μάλιστα, τη διοίκηση της Ραβένα στην απόφαση να δημιουργήσει μια προσωρινή εξέδρα, η οποία πήρε το όνομα «R10», προς τιμήν του Βραζιλιάνου.

Η προσμονή ήταν έντονη ήδη από την προηγούμενη ημέρα της αναμέτρησης. Κατά την προπόνηση του Σαββάτου (14/11), ο παλαίμαχος άσος έδειξε πως η τεχνική του παραμένει ξεχωριστή, θυμίζοντας στους παρευρισκόμενους το ταλέντο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Ροναλντίνιο: Ξανά στο χορτάρι ο «μάγος» του ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια Ροναλντίνιο: Ξανά στο χορτάρι ο «μάγος» του ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια Ροναλντίνιο: Ξανά στο χορτάρι ο «μάγος» του ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια Ροναλντίνιο: Ξανά στο χορτάρι ο «μάγος» του ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια Ροναλντίνιο: Ξανά στο χορτάρι ο «μάγος» του ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια

Ροναλντίνιο: «Είναι υπέροχο να ζω όλο αυτό»

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε δηλώσεις του στο Sky Sport, λίγο πριν από την αναμέτρηση, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι.

«Είμαι χαρούμενος, είναι υπέροχο να ζω όλο αυτό έπειτα από τόσο καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πώς αποφάσισε να επιστρέψει ο Ροναλντίνιο

Ο Ρονάλντο ντε Ασίς Μορέιρα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, εντάχθηκε στο μετοχικό σχήμα της Ραβένα το περασμένο καλοκαίρι, με τη συμφωνία να προβλέπει τουλάχιστον μία εμφάνιση με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του είχε η πολυετής φιλία του με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ινιάτσιο Τσιπριάνι, ο οποίος φιλοδοξεί να οδηγήσει τη Ραβένα στη Serie A.

Ο Βραζιλιάνος έχει και ένα προσωπικό στοίχημα, καθώς επιθυμεί να πετύχει το 300ό γκολ της επαγγελματικής καριέρας του. Σύμφωνα με την καταμέτρηση που επικαλούνται τα ιταλικά ΜΜΕ, είχε σταματήσει στα 299 τέρματα.

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Από τη Χρυσή Μπάλα στη Serie C

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση του Ροναλντίνιο πριν από τη σημερινή αναμέτρηση χρονολογούνταν στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φλουμινένσε απέναντι στην Γκοϊάς. Την οριστική αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είχε ανακοινώσει το 2018.

Στη λαμπρή σταδιοδρομία του κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 με την Εθνική Βραζιλίας, τη Χρυσή Μπάλα το 2005 και το Champions League του 2006 με την Μπαρτσελόνα, ενώ το 2013 στέφθηκε πρωταθλητής Νότιας Αμερικής με την Ατλέτικο Μινέιρο, κατακτώντας το Copa Libertadores.

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