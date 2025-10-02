Ή Μίλαν και η Ίντερ φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του ονείρου για κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου, που θα αντικαταστήσει το ιστορικό, αλλά και αρκετά παλιό Σαν Σίρο.

Το ΔΣ της πόλης του Μιλάνου ενέκρινε το πρωί της Τρίτης (30/9) την πώληση του σταδίου στους δύο γίγαντες του ιταλικού και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε μία συμφωνία που αγγίζει τα 197 εκατομμύρια ευρώ.

Διοικητικό συμβούλιο στο Μιλάνο όπου εγκρίθηκε η πώληση του Σαν Σίρο σε Μίλαν και Ίντερ

Οι δύο ιταλικοί σύλλογοι πίεζαν εδώ και καιρό προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την πόλη και να αναζητήσουν αλλού έδρα για τα παιχνίδια τους.

Παράλληλα, οι δύο σύλλογοι ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα την συνεργασία τους με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Foster + Partners Manica για τον σχεδιασμό του νέου σταδίου χωρητικότητας 71.500 θέσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Σαν Σίρο θα συνεχίσει να φιλοξενεί τις εντός έδρας αναμετρήσεις της Μίλαν και της Ίντερ έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου γηπέδου, που θα ανεγερθεί σε κοντινή απόσταση.

Επισήμως γνωστό ως «Τζουζέπε Μεάτσα», το Σαν Σίρο είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ιταλίας, χωρητικότητας 76.000 θέσεων. Χτίστηκε αρχικά το 1926 και ανακαινίστηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, ωστόσο εξακολουθεί να στερείται από τις σύγχρονες υποδομές που προσφέρουν άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα.

Μίλαν και Ίντερ θέλουν να το αλλάξουν αυτό και να δημιουργήσουν ένα γήπεδο-στολίδι, με την Ιταλία να δέχεται έτσι και αλλιώς πίεση για να αναβαθμίσει την ποιότητα των γηπέδων της, καθώς ολοένα και περισσότεροι ξένοι επενδυτές εισέρχονται στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ενώ το 2032, η Ιταλία θα συνδιοργανώσει μαζί με την Τουρκία το Euro.