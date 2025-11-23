Σοκαρισμένη είναι η Σερβία μετά και την είδηση της δολοφονίας του 23χρονου οπαδού της Παρτιζάν, Ταντίγια Πάντιτς, έξω από το σπίτι του στο Βελιγράδι το βράδυ του Σαββάτου (22/11).

Σύμφωνα με τα σερβικά μίντια, το θύμα είχε ξεκινήσει για μια προγραμματισμένη συνάντηση, όταν ο δράστης τον πλησίασε και τον γάζωσε με τουλάχιστον πέντε σφαίρες. Ο ένοπλος, καθώς και ο συνεργός του διέφυγαν αμέσως μετά με μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ φορούσαν κράνη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους.

Advertisement

Advertisement

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο νεαρός ζούσε κοντά στο σημείο της δολοφονίας και ότι είχε ραντεβού με έναν φίλο, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε εκεί και συνεργάστηκε με τις αρχές.

Είχαν προηγηθεί δύο απόπειρες δολοφονίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πάντις είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο δολοφονικής ενέδρας ακόμα δύο φορές. Το πρώτο συμβάν έλαβε χώρα τον Ιούνιο, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα του έστησαν ενέδρα με μηχανάκια, σε ένα ακόμα οπαδικό επεισόδιο στην Σερβία. Οι οπαδοί του Ερυθρού περικύκλωσαν τα αυτοκίνητα των οπαδών της Παρτιζάν που επέστρεφαν από αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους και πυροβόλησαν προς το μέρος τους, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στα τέλη Σεπεμβρίου, μία έκρηξη που στοίχισε την ζωή σε έναν 21χρονο άνδρα, ενδεχομένως να είχε για στόχο τον οργανωμένο οπαδό της Παρτίζαν. Βέβαια, ο 21χρονος που σκοτώθηκε δεν ήταν κάποιος τυχαίος, αλλά φέρεται να ήταν αυτός που «στρατολογήθηκε» για να τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο διαμέρισμα και από ένα τραγικό λάθος, η βόμβα εξεράγη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.