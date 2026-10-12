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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πατήσει το «κουμπί» και θυμίζει τον τελευταίο καιρό τον τενίστα που βρέθηκε ακόμα και στο Top 3 του κόσμου. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-3) του εξαιρετικού Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ και έκλεισε στους 16 του Shanghai Masters.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στα σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς για ακόμα μία φορά τις τελευταίες εβδομάδες δεν πανικοβλήθηκε, κράτησε την ψυχραιμία του και συνέχισε να παίζει τένις υψηλού επιπέδου.

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Κι όχι μόνο έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι, κατακτώντας πολύ δύσκολα το δεύτερο σετ με 7-5, αλλά παρέδωσε μαθήματα υψηλού τένις στον Τέιλορ Φριτζ στο τρίτο σετ, όπου ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε και το κατέκτησε άνετα με 6-3.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία και φαίνεται ότι δεν θα αργήσει να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης που θα του φέρουν ευκολότερες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Για την ώρα, ο Τσιτσιπάς περιμένει στους “16” τον νικητή του ζευγαριού Μεντβέντεφ – Σβρτσίνα.