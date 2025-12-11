Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να βρεθεί τελευταία στιγμή στην Σαμψούντα λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά θέλησε να στείλει μήνυμα στους παίκτες της ΑΕΚ πριν τη σέντρα του αγώνα με την Σάμσουνσπορ.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Μάρκο Νίκολιτς υπήρξε live επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης πριν βγουν οι παίκτες στο γήπεδο για τον αγώνα.

«Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική μέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Με τις προσπάθειες σας, με το μαχητικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνεται το ορόσημο κάτι πολύ σημαντικού.

Σήμερα θα παίξετε σ’ ένα γήπεδο που ονόμαζεται 19η Μάη στην Σαμψούντα, που είναι κομμάτι της μητρικής μας γης, της ρίζας της ΑΕΚ και του έθνους μας.

Μέσα στη σεζόν έχει όλοι δει την αγάπη, το σεβασμό και την αφοσίωση σ’ εσάς και τον προπονητή και την ομάδα. Έτσι ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας,

Έτσι, ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και λογικά θα μπορούσατε να είστε γιοι μου, μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος.

Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα τρία «p»…. persistence, patience and passion (επιμονή, υπομονή και πάθος). Εκτός από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε. Κάντε το».

Η ομιλία τελικά έπιασε τόπο και η Ένωση πήρε μεγάλο διπλό.