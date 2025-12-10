EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο

Ένα απίστευτο περιστατικό οπαδικής βίας έλαβε χώρα στο Αγρίνιο και πιο συγκεκριμένα στον αγώνα της Super League ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Ολυμπιακό. Στο εν λόγω παιχνίδι, τρεις άνδρες επιτέθηκαν με βιαιότητα σε έναν 48χρονο άνδρα, μπροστά στον ανήλικο γιο του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι τρεις άνδρες που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία στις 30 Νοεμβρίου στον άνδρα, την στιγμή που παρακολουθούσε με τον 11χρονο γιο του την ποδοσφαιρική αναμέτρηση και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Advertisement

Advertisement

Το μικρό παιδί έμεινε μόνο του, χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου, λίγο δίπλα από το σημείο που ξυλοκοπούσαν τον πατέρα του, με κίνδυνο να τραυματιστεί. Στον πατέρα του παιδιού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό του γηπέδου, ενώ στην συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράνομη βία και έκθεση.

Τέλος, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών ακόμη ανδρών, οι οποίοι ενεπλάκησαν την ίδια μέρα σε διαφορετικό οπαδικό επεισόδιο, προκαλώντας σωματικές βλάβες σε 15χρονο που παρακολουθούσε από την τηλεόραση τον ποδοσφαιρικό αγώνα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, agrinionews)