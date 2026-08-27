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Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός, λίγους μήνες μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, πρόσθεσε στη συλλογή του και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

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Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, όπου είχε ανέβει στο βάθρο μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στους αντιπάλους του.

Ο Γκαϊδατζής τερμάτισε σε χρόνο 6:47.77, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και χαρίζοντας παράλληλα στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των ελληνικών «κουπιών» σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Η εκκίνηση του τελικού δεν ήταν ιδανική για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Γερμανός Φάμπιο Κρες ξεκίνησε εξαιρετικά, πήρε από νωρίς την πρωτοπορία και στα πρώτα μέτρα κατάφερε να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες βάρκες.

Ο Γκαϊδατζής, ωστόσο, δεν επηρεάστηκε από το δυνατό ξεκίνημα του αντιπάλου του. Κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και περίπου στα 750 μέτρα πέρασε στην πρώτη θέση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Έλληνας κωπηλάτης άρχισε να ανοίγει την απόσταση από τους υπόλοιπους φιναλίστ. Πολύ σύντομα δημιούργησε διαφορά μεγαλύτερη από ένα μήκος βάρκας, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων μεταλλίων και συνέχισε με σταθερό ρυθμό μέχρι τον τερματισμό.

Το χρυσό μετάλλιο ήταν πλέον στα χέρια του, μαζί με τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα, ο οποίος ολοκλήρωσε την κούρσα σε 6:51.50, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα μετά τον Γκαϊδατζή.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία, με χρόνο 6:52.06, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ο Γερμανός Φάμπιο Κρες, παρά το γεγονός ότι είχε πραγματοποιήσει την καλύτερη εκκίνηση στον τελικό και βρέθηκε πρώτος στα πρώτα μέτρα, δεν κατάφερε τελικά να ανέβει στο βάθρο. Τερμάτισε τέταρτος, με χρόνο 6:52.62.

Με αυτή τη σπουδαία εμφάνιση, ο Πέτρος Γκαϊδατζής πανηγυρίζει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση και γράφει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κωπηλασίας.