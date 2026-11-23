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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, το οποίο στιγματίστηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Οι συγκλονιστικές στιγμές μετά την πτώση του Αντίνο στον αγωνιστικό χώρο, με τον Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού να σφαδάζει στο έδαφος, κατεγράφησαν έτσι και στην παρακάμερα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

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Στο video του PAO TV φαίνονται όμως και όλα όσα συνέβησαν στη συνέχεια της αναμέτρησης, με τους πανηγυρισμούς στα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αλλά και στο φινάλε του αγώνα.

Παναθηναϊκός

Ξεχώρισε και η εικόνα από την κερκίδα, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να γιορτάζουν τα 60 χρόνια της «Θύρας 13».