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Ο προπονητής χρησιμοποιεί καθημερινά κορτιζόνη για να αντιμετωπίσει τη διπλωπία και τις επιπτώσεις της χρόνιας αυτοάνοσης νευρομυϊκής διαταραχής.

Η ασθένεια προκαλεί μυϊκή αδυναμία και δυσκολία στον συντονισμό των ματιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις διατροφικές συνήθειες του ασθενούς.

Ο ίδιος δηλώνει πως έχει αποδεχτεί την κατάστασή του και προσπαθεί να παραμένει ψυχικά δυνατός παρά τις συνεχείς στερήσεις.

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Ο θρυλικός πρώην άσος της Μίλαν και νυν προπονητής της Λάτσιο, Τζενάρο Γκατούζο, βρέθηκε στο «Festival dello Sport 2026» στο Τρέντο της Ιταλίας, συμμετέχοντας στο πάνελ «Non mollare mai» που σημαίνει «Μην τα παρατάς ποτέ» και μίλησε ανοιχτά για την αυτοάνοση ασθένεια που τον πλήττει.

Εδώ και χρόνια, ο Γκατούζο, που εργάστηκε και στη χώρα μας ως προποντής του ΟΦΗ, πάσχει εδώ και χρόνια με οφθαλμική μυασθένεια: ««Ακόμα είχα δυνάμεις αλλά σταμάτησα να παίζω επειδή στα 34 μου χρόνια προσβλήθηκα από μια αυτοάνοση ασθένεια, την οφθαλμική μυασθένεια. Εδώ και 15 χρόνια χρησιμοποιώ κορτιζόνη. Αν δεν πάρω κορτιζόνη, εμφανίζω διπλωπία, δηλαδή δεν βλέπω σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από την ίδια ασθένεια με εμένα και μένουν 4-5 μήνες στο κρεβάτι, δεν μπορούν να κινηθούν. Πάντα σκεφτόμουν: “Φαντάσου να μου είχαν πει ότι μου έμεναν 5 μήνες ζωής”».

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«Το έχω αποδεχτεί, δουλεύω πάνω σε αυτό, είμαι πιο δυνατός από την ασθένεια. Όμως μου κοστίζει: το να παίρνω κορτιζόνη κάθε μέρα δεν είναι εύκολο. Έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από τότε που δεν έχω πιει κανένα αλκοολούχο ποτό. Με την κορτιζόνη έχω κλείσει το στόμα μου, έχω στερηθεί πολλά. Κάποιος άλλος στη θέση μου θα ήταν 200 κιλά. Και συνεχίζουμε, γιατί στη ζωή υπάρχει πάντα κάτι χειρότερο. Το σημαντικό είναι να κοιτάμε μπροστά, όσο ο Θεός μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Γκατούζο.

Al Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta, Rino Gattuso si è commosso parlando della sorella Francesca, scomparsa sei anni fa a 37 anni.❤️ https://t.co/mMN18zZejP October 4, 2026

Τι είναι η μυασθένεια Gravis

Η μυασθένεια Gravis είναι μια χρόνια αυτοάνοση νευρομυϊκή διαταραχή, η οποία προκαλεί μυϊκή αδυναμία και εύκολη κόπωση. Τα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και συχνά επιδεινώνονται μετά από παρατεταμένη χρήση των μυών, ενώ μπορεί να βελτιώνονται με την ανάπαυση.

Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, με διαφορετική συχνότητα ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το φύλο. Πρόκειται για μια διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία μεταξύ των νεύρων και των μυών, με αποτέλεσμα οι μύες να μην ανταποκρίνονται φυσιολογικά στα νευρικά ερεθίσματα.

Όταν η μυασθένεια επηρεάζει τα μάτια

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νόσος περιορίζεται αρχικά στους μυς που ελέγχουν τις κινήσεις των ματιών και των βλεφάρων. Πρόκειται για την οφθαλμική μυασθένεια, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί κυρίως με βλεφαρόπτωση, δηλαδή πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, αλλά και με διπλωπία.

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Η διπλωπία εμφανίζεται όταν οι μύες που κινούν τα μάτια δεν λειτουργούν με τον απαιτούμενο συντονισμό, με αποτέλεσμα τα δύο μάτια να μην ευθυγραμμίζονται σωστά.

Σε κάποιους ασθενείς η μυϊκή αδυναμία παραμένει περιορισμένη στην περιοχή των ματιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει σταδιακά και άλλες μυϊκές ομάδες του σώματος.

Η διάγνωση της μυασθένειας Gravis πραγματοποιείται από γιατρό, συνήθως νευρολόγο, και μπορεί να περιλαμβάνει κλινική εξέταση, ειδικές εξετάσεις αίματος και, ανάλογα με την περίπτωση, ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

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Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη μορφή και τη βαρύτητα της νόσου και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.