Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Σαμουέλ Μπαστιέν αγωνίστηκε ξανά το Σάββατο (13/12) στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Τσβόλε για το ολλανδικό πρωτάθλημα και το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικό στην Φορτούνα Σιτάρντ, καθώς η ιστορία συνιστά παράδειγμα δύναμης και θέλησης.

Ο διεθνής με την Εθνική ομάδα του Κονγκό διέψευσε τους γιατρούς, που του έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρει και επτά μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και τον άφησε για ημέρες σε κώμα, επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, παίζοντας εναντίον της Τσβόλε για την Eredivisie.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπαστιέν, ο οποίος πήγε στη Σιτάρντ από την αγγλική Μπέρνλι το 2024, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 16 Μαρτίου 2025. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες έκανε λόγο για έντονους πονοκεφάλους, που δεν έλεγαν να σταματήσουν, γεγονός που προκάλεσε «συναγερμό» στο στρατόπεδο της Φορτούνα. Λίγες μέρες αργότερα, ο ποδοσφαιριστής κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Οι γιατροί κάλεσαν την οικογένειά μου στο δωμάτιό μου, πίστευαν ότι δεν θα ξυπνούσα», ανέφερε σε δηλώσεις του τον Σεπτέμβριο ενθυμούμενος τις δύσκολες στιγμές που πέρασε τόσο εκείνος, όσο και οι κοντινοί του άνθρωποι. Μετά από μερικές μέρεςξύπνησε από το κώμα, αλλά ο γολγοθάς δεν έλεγε να λάβει τέλος.

«Είχα χάσει 10 κιλά, ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι και μετά με πατερίτσες», τόνισε, αλλά στο μυαλό του Μπαστιέν υπήρχε μόνο η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και παρόλο που οι γιατροί δεν του άφηναν καμία ελπίδα, φρόντισε να τους διαψεύσει.

Ακριβώς επτά μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής κλήθηκε από τον προπονητή του, έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και πέρασε ως αλλαγή στο 83ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με την Τσβόλε, όπου η ομάδα του έχασε με 1-0, ωστόσο πρόκειται δίχως αμφιβολία για μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην ζωή του.

«Πριν από τέσσερις μήνες οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν θα ξαναπαίξω ποτέ ποδόσφαιρο. Ήταν μια τρελή περίοδος». Δεν είμαι ακόμη στο 100%, αλλά όλα πάνε καλά. Προσπάθησα να μείνω δυνατός για αυτή τη στιγμή. Είναι ωραίο που επέστρεψα», είπε συγκινημένος ο έμπειρος ποδοσφαιριστής.

𝗟'𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟'𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗢𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗔𝗠𝗨𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗘𝗡 ! 😳 🇨🇩



𝗔𝘃𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱 : victime d'un AVC accompagné de plusieurs jours de coma 🚑



𝗗𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 : fait son retour sur les terrains avec… pic.twitter.com/opLASkkQ6Q — Footballogue (@Footballogue) December 15, 2025