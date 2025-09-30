Το Telekom Center Basketball Arena είναι έτοιμο να υποδεχτεί το ιστορικό τουρνουά τένις ATP 250 μετά από 30 χρόνια. Τα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με την Ελλάδα να επιστρέφει στο προσκήνιο και να βρίσκεται στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος για εκείνο το χρονικό διάστημα.

Η επιστροφή του ATP στην Ελλάδα συνιστά μία σημαντική επιτυχία, καθώς στο τουρνουά θα αγωνιστούν μερικοί από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επί σειρά ετών Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου, «στο διάστημα από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του τένις με το Hellenic Championship ATP 250 να διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας το πρώτο τουρνουά ATP Tour στη χώρα από το 1994.

Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Basketball Arena, μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες της Ευρώπης, με χωρητικότητα έως και 20.000 θεατών. Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι αθλητές –ανάμεσά τους και πολλοί από το Top 10 και το Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης– θα αναμετρηθούν στα indoor hard courts διεκδικώντας μεγάλες διακρίσεις. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 130 χώρες, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως σταθμό στο διεθνές ημερολόγιο του τένις».

«Είναι τιμή μας που φέρνουμε ξανά το ATP 250 στην Ελλάδα και που φιλοξενούμε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά στην Αθήνα. Το τένις έχει βαθιές ρίζες εδώ και ήδη έχουμε νιώσει το πάθος και τον ενθουσιασμό των Ελλήνων φιλάθλων. Με αυτό κατά νου, αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη να προσφέρουμε μια αξέχαστη εμπειρία στους θεατές και άριστες συνθήκες για όλους τους παίκτες», δήλωσε ο Tournament Director, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, αδερφός του Νόβακ.

Οι διοργανωτές αναμένεται να προβούν σύντομα σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με τους παίκτες που θα δώσουν το παρών, καθώς και με χρήσιμες πληροφορίες για τα εισιτήρια των αγώνων. Για τις περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.hellenicchampionship.com.