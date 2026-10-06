Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επτά χώρες, συγκεκριμένα η Ινδία, η Γερμανία, το Κατάρ, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα, διεκδικούν τη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα καταρτίσει λίστα υποψηφίων τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ενώ η τελική απόφαση για τον διοργανωτή αναμένεται να ληφθεί στα μέσα του 2029.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει πλέον στάδιο στρατηγικού διαλόγου, με την πρόεδρο της Επιτροπής να τονίζει ότι η εμπειρία των αθλητών αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για κάθε υποψήφιο.

Ενδιαφερόμενες χώρες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 31 Οκτωβρίου, αν και η εμφάνιση νέων υποψηφιοτήτων θεωρείται εξαιρετικά απίθανη λόγω της λήξης της σχετικής προθεσμίας.

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Επτά χώες, ανάμεσά τους η Ινδία, η Γερμανία και το Κατάρ, διεκδικούν τη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα συμπληρώνουν τον κατάλογο των ενδιαφερόμενων χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε προκαταρκτικές συνομιλίες με τη ΔΟΕ, ενώ τον Μάρτιο του επόμενου έτους θα καταρτιστεί μια λίστα υποψηφίων και ορισμένες χώρες θα προχωρήσουν σε φάση στρατηγικού διαλόγου.

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«Όπου και αν διεξαχθούν οι Αγώνες, ένα πράγμα δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει: οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι. «Γι’ αυτό, για κάθε μελλοντικό διοργανωτή, η παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους αθλητές πρέπει πάντα να αποτελεί το σημείο εκκίνησης».

The IOC sets out the next phase of the process for selecting the host of the 2036 Olympic Games. 🏅 More details ⬇️ 🔗https://t.co/2lGaSkYaUP https://t.co/pICvU1AYnz October 6, 2026

Η Ινδία, η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου, προσπαθεί να φιλοξενήσει τους πρώτους της Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το Κατάρ, το οποίο είχε υποβάλει υποψηφιότητα στο παρελθόν με τη Ντόχα, διεξάγει εκστρατεία για να γίνει η πρώτη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου. Το Κατάρ διοργάνωσε το Mουντιάλ του 2022.

Η Ουγγαρία, η οποία πρόσφατα υπέβαλε υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, δεν έχει διοργανώσει ποτέ τους Αγώνες, ενώ το Μόναχο, που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, είναι ο υποψήφιος της Γερμανίας.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΞΑΝΑ

Η Κωνσταντινούπολη έχει αποτύχει σε πέντε προηγούμενες προσπάθειες, ενώ η Νότια Αφρική ελπίζει να γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Νότια Αφρική διαθέτει εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, έχοντας διοργανώσει το Μουντιάλ του 2010.

Η Νότια Κορέα έχει διοργανώσει τόσο τους Θερινούς όσο και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Σεούλ το 1988 και στο Πιονγκτσάνγκ το 2018.

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Οι προτιμώμενοι διοργανωτές θα ανακοινωθούν μετά τη φάση του διαλόγου το 2028, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται στα μέσα του 2029.

Οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη χώρα έχει προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο να εμφανιστούν νέοι υποψήφιοι, καθώς απομένουν λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Οι κανόνες υποβολής υποψηφιοτήτων άλλαξαν φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Coventry», με την προσθήκη του σταδίου του στρατηγικού διαλόγου και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι επίσης πολύ πιθανό να οριστούν περισσότερες από μία χώρες ως προτιμώμενοι διοργανωτές, σε αντίθεση με προηγούμενες ψηφοφορίες, όπου το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ πρότεινε μόνο έναν υποψήφιο.

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Το Λος Άντζελες θα διοργανώσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ενώ το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας θα τους φιλοξενήσει τέσσερα χρόνια αργότερα.

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