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Σε ένα παιχνίδι με υψηλή τακτική, ένταση αλλά ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) στην Τούμπα, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια, με τους Κρητικούς να φεύγουν ικανοποιημένοι από τη Θεσσαλονίκη και τους «ασπρόμαυρους» να προβληματίζουν με την έλλειψη δημιουργικότητας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE / ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων διατηρώντας την κατοχή της μπάλας, όμως η πολυπρόσωπη και εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα του ΟΦΗ έκλεισε αποτελεσματικά όλους τους διαδρόμους προς την εστία του. Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως από τις πτέρυγες χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι σέντρες πέρασαν ανεκμετάλλευτες, ενώ ο ΟΦΗ αμύνθηκε συμπαγώς ψάχνοντας παράλληλα προϋποθέσεις για αντεπιθέσεις.

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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE / ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο δεύτερο μέρος, οι αλλαγές από τους δύο πάγκους ανέβασαν σταδιακά τον ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα τελευταία λεπτά. Παρά την υπεροχή των «ασπρόμαυρων», η τακτική πειθαρχία των φιλοξενούμενων και ορισμένες καίριες επεμβάσεις της αμυντικής τους γραμμής διατήρησαν το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE / ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η λευκή ισοπαλία αφήνει την υπόθεση πρόκριση ορθάνοιχτη, με τον ΟΦΗ να παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα ψυχολογίας σε μια δύσκολη έδρα και τον ΠΑΟΚ να καλείται να βρει άμεσα λύσεις απέναντι σε κλειστές αμυντικές διατάξεις.