Η UEFA προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με το ακυρωθέν γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το πέναλτι του Κωνσταντή Τζολάκη στον Μάρκους Ράσφορντ στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για το Champions League (6-1).

Η UEFA, όπως κάνει σε κάθε αγωνιστική, προχώρησε σε ανάλυση των επίμαχων φάσεων, που χρειάστηκε η επέμβαση του VAR στα ματς του Champions League.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, λοιπόν, η UEFA υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που πήρε ο Ελβετός ρέφερι Ουρς Σνάιντερ ήταν σωστές, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στην αποβολή του Έσε, που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να δει στο VAR την κρίσιμη φάση, δηλαδή την αποβολή του Σαντιάγκο Εσε στο 57′, αλλά ο σχετικός κανονισμός δεν το προβλέπει σε αποβολή με δεύτερη κίτρινη όπως ήταν η φάση με τον Αργεντινό μέσο.

Αναφορικά με την ακύρωση του γκολ του Ελ Κααμπί, η εξήγηση της UEFA είναι πως αυτή προέκυψε λόγω οφσάιντ, όμως νωρίτερα υπήρχε χέρι και ως εκ τούτου καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Για το πέναλτι της Μπαρτσελόνα, η UEFA εξήγησε πως καταλογίστηκε πέναλτι γιατί ο Τζολάκης ανέτρεψε τον Ράσφορντ ενώ προσπαθούσε να παίξει την μπάλα.

Αναλυτικά:

“53′ Αναίρεση απόφασης: Καταλογισμός πέναλτι.

Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Πριν από αυτό, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα με τον αριθμό 24 άγγιξε την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε αφύσικη θέση.

68′ Αναίρεση απόφασης: Καταλογισμός πέναλτι.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού με τον αριθμό 88 έριξε έναν αντίπαλο ενώ προσπαθούσε να παίξει την μπάλα”.

