Η εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ στον νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έφερε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, όπως αποφάσισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τους τόνισε ότι δεν θα το πληρώσουν, εφόσον κερδίσουν Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό.

H απόφαση του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν να επιβληθεί πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, το οποίο δεν θα καταβάλουν, εφόσον κάνουν το 3Χ3 σε ένα πρόγραμμα “φωτιά” για τους “κιτρινόμαυρους” στη συνέχεια της Super League, που έχουν να παίξουν εντός με Παναθηναϊκό, εκτός με Αστέρα Τρίπολης και εντός με Ολυμπιακό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε στους παίκτες: «Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς… Έπρεπε να κερδίσετε… Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρυσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς».

Στην συνέχεια ξεκαθάρισε: «Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο “τρίτος παράγοντας” – κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε “τρίτο παράγοντα” άσχετα αν δεν υπάρχει. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι… Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!».

Τέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας ότι: «Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα».

Άλλη μια ατάκα με την οποία έκλεισε απευθυνόμενος στους παίκτες ο Μάριος Ηλιόπουλος: «Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το Πάθος, την Αυτοπεποίθηση, την Πίστη και την Αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».