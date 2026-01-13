Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ισπανία, όταν μητέρες νεαρών ποδοσφαιριστών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετά τον άγριο καβγά που σημειώθηκε ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων.
Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μίντια, το συμβάν έλαβε χώρα στην Γρανάδα, σε παιχνίδι τέταρτης κατηγορίας ανάμεσα στις ακαδημίες Guejar Sierra και Arenas de Armilla. Εξαιτίας ενός καβγά ανάμεσα στους νεαρούς παίκτες, ένας ποδοσφαιριστής κατέληξε στο έδαφος, με τον αρχηγό των γηπεδούχων να του επιτίθεται με κλωτσιές και μπουνιές όσο βρισκόταν κάτω.
Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στην κερκίδα, καθώς αρκετές μητέρες ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησαν τον λόγο για την βίαιη επίθεση που μόλις είχε προηγηθεί.
Φυσικά, το εν λόγω βίντεο έγινε γρήγορα viral, ενώ ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι στο 36ο λεπτό, αφού πρώτα απέβαλε τον αρχηγό των γηπεδούχων με απευθείας κόκκινη κάρτα.