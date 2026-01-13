Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ισπανία, όταν μητέρες νεαρών ποδοσφαιριστών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετά τον άγριο καβγά που σημειώθηκε ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μίντια, το συμβάν έλαβε χώρα στην Γρανάδα, σε παιχνίδι τέταρτης κατηγορίας ανάμεσα στις ακαδημίες Guejar Sierra και Arenas de Armilla. Εξαιτίας ενός καβγά ανάμεσα στους νεαρούς παίκτες, ένας ποδοσφαιριστής κατέληξε στο έδαφος, με τον αρχηγό των γηπεδούχων να του επιτίθεται με κλωτσιές και μπουνιές όσο βρισκόταν κάτω.

😤 Vuelve otro episodio lamentable a nuestro fútbol de cantera.

Pelea entre jugadores del Güejar Sierra y Arenas de Armilla, que desencadenó otra trifulca con familiares. pic.twitter.com/061BjxTH0M — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στην κερκίδα, καθώς αρκετές μητέρες ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησαν τον λόγο για την βίαιη επίθεση που μόλις είχε προηγηθεί.

🔴 Bochorno en el fútbol base. Un partido de juveniles en Güéjar Sierra termina en una batalla campal que involucra a jugadores y padres. El encuentro fue suspendido



📹 Radio Marca Granada

📲 Más información, en https://t.co/XrOoC7il3m#Granada #Sucesos #Fútbol #Pelea pic.twitter.com/CLgRrqeo7y — 101TV Málaga (@101tvMalaga) January 11, 2026

Φυσικά, το εν λόγω βίντεο έγινε γρήγορα viral, ενώ ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι στο 36ο λεπτό, αφού πρώτα απέβαλε τον αρχηγό των γηπεδούχων με απευθείας κόκκινη κάρτα.