Οι οπαδοί του Άγιαξ μετέτρεψαν σε «κόλαση» την Johan Cruijff Arena, καθώς άναψαν εκατοντάδες πυροτεχνήματα στον αγώνα του ολλανδικού πρωταθλήματος με την Γκρόνινγκεν. Οι εικόνες ήταν πράγματι εντυπωσιακές, ωστόσο ο κίνδυνος τραυματισμού για τους παίκτες των δύο ομάδων ήταν σημαντικός και έτσι ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει οριστικά την αναμέτρηση στο 7ο λεπτό.

Πιο συγκεκριμένα, στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, οι οπαδοί του Άγιαξ δημιούργησαν μια εντυπωσιακή αλλά και επικίνδυνη ατμόσφαιρα για τους ποδοσφαιριστές, ανάβοντας εκατοντάδες πυροτεχνήματα, ορισμένα εκ των οποίων κατέληξαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και μετά από περίπου 40 λεπτά το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι. Όχι όμως για πολύ, καθώς στο αμέσως επόμενο λεπτό, οι φίλοι του Άγιαξ άναψαν εκ νέου πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει οριστική διακοπή.

Οι οπαδοί του «Αίαντα» θέλησαν να τιμήσουν την μνήμη ενός συνοπαδού τους που έφυγε πρόσφατα από την ζωή, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε εκτυλιχθεί την 1η Νοεμβρίου στον αγώνα του ολλανδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο την Χερενφέιν.

Όπως δήλωσε ο Σάσι Μπαμποεράμ Πάντεϊ, οικονομικός διευθυντής του Άγιαξ στο ESPN, «περιμέναμε ότι κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε ξανά. Για αυτόν τον λόγο αυστηροποιήσαμε τα μέτρα. Οι οπαδοί ήρθαν αντιμέτωποι με αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιτηρούσαν τους διαδρόμους. Κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ajax’s game against Groningen was abandoned due to fans letting off fireworks shortly after kickoff 📸 pic.twitter.com/yQXeQduiTt — B/R Football (@brfootball) November 30, 2025

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη (2/12) κεκλεισμένων των θυρών, με την διοίκηση του Άγιαξ να καθιστά σαφές ότι θα ελέγξει διεξοδικά τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ανεύθυνοι οπαδοί της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιαξ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αμέσως μετά την διακοπή στην οποία ζητάει συγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας και καταδικάζει την συμπεριφορά των συγκεκριμένων οπαδών.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025