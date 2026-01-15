Το «χρυσό» γκολ του Χεφτέ Μπετανκόρ στο 94′ άφησε εκτός Copa del Rey την Ρεάλ Μαδρίτης, «βυθίζοντας» της ομάδα του Αρμπελόα ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια, λίγα 24ωρα μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο των Μαδριλένων.

Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό παίκτης της Αλμπαθέτε, ομάδα Β’ κατηγορίας στην Ισπανία, «σόκαρε» τους Μαδριλένους, καθώς πέρασε σαν αλλαγή στην αναμέτρηση στο 58′ και πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο, στη νίκη – πρόκριση 3-2 της ομάδας του επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η στιγμή που ο Μπετανκόρ εκτέλεσε τον Λούνιν στο 94′ είναι ξεχωριστή. Ο 32χρονος φορ έγινε ο ήρωας της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες έτρεξαν πάνω του και ο όλος ο πάγκος της Αλμπαθέτε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει έξαλλα το γκολ του Ισπανού ποδοσφαιριστή.

Μπετανκόρ: «Σκεφτόμουν να σταματήσω το ποδόσφαιρο»

Ο πρώην παίκτης του Πανσερραϊκού δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι πριν από εννιά χρόνια σκεφτόταν σοβαρά να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. «Ήμουν έτοιμος να σταματήσω το ποδόσφαιρο πριν από εννιά χρόνια. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι το σπουδαιότερο επίτευγμα που μου έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα μου. Είναι ακριβώς που ονειρεύεσαι όταν είσαι παιδί. Σήμερα συνέβη στην πραγματικότητα και είμαι τόσο χαρούμενος επειδή δουλέψαμε όλοι τόσο πολύ για να αποκλείσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», περιέγραψε συγκινημένος.

Ο Μπετανκόρ έτρεξε αμέσως στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει εκείνη την στιγμή, θα γινόταν το πρόσωπο των ημερών στην Ισπανία, καθώς ο ισπανικός τύπος στέκεται εκτενώς στην εμφάνιση κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και στο πέρασμα που είχε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, με τον Ολυμπιακό να τον αποκτά έναντι 500.000 ευρώ.

🏆🥰 Las historias bonitas que nos deja la Copa: Jefté, el héroe del @AlbaceteBPSAD, corre a abrazar a su familia con el pitido final tras eliminar al Real Madrid🫂



📱@rdgzcastellanos #LaCopaMola pic.twitter.com/yeIR8qOkj9 — MARCA (@marca) January 15, 2026

Πλέον, ζει το «όνειρό» του και αυτό που μένει να φανεί είναι εάν ο προπονητής του στον Ολυμπιακό, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλάξει κάτι στο σκεπτικό του, προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.