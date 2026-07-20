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Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση δεν γέννησε μόνο έντονες συγκινήσεις, αλλά και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό, ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης άρχισε να κυκλοφορεί μαζικά στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

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Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίζεται να βάζει τον Λιονέλ Μέσι μέσα σε μια σκάφη για μπάνιο, συνοδεύοντας τη σκηνή με τη φράση «Είναι η σειρά μου, αδερφέ». Η σατιρική αυτή εικόνα αποτελεί αναφορά στη διάσημη φωτογραφία του 2007, όταν ο νεογέννητος τότε Γιαμάλ φωτογραφιζόταν στην αγκαλιά του Αργεντινού σταρ κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής δράσης της Μπαρτσελόνα.

Το βίντεο διαδόθηκε με ταχύτητα στα social media, με πολλούς Ισπανούς φιλάθλους να το χρησιμοποιούν ως έναν χιουμοριστικό τρόπο για να σχολιάσουν την αλλαγή γενιάς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη «Ρόχα».

Ωστόσο, η πιο δυνατή εικόνα της βραδιάς δεν προήλθε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από το ίδιο το γήπεδο. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού, ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, σε μια στιγμή που αποτύπωσε τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στον θρύλο που ολοκλήρωσε την πορεία του με την Αργεντινή και τον νεαρό ποδοσφαιριστή που εκπροσωπεί το μέλλον του αθλήματος.

Η Ισπανία πανηγύρισε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, ενώ ο τελικός του MetLife Stadium άφησε πίσω του εικόνες που ήδη θεωρούνται ιστορικές, τόσο μέσα όσο και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.