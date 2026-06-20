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Μια είδηση που έμοιαζε απίθανη πριν από λίγα χρόνια έρχεται να τραβήξει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Ο Ροναλντίνιο φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στα γήπεδα, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ο 46χρονος πλέον Βραζιλιάνος σταρ αναμένεται να συνεργαστεί με τη Ραβένα, ομάδα της Serie C στην Ιταλία, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του αθλήματος. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Μαϊάμι στις 23 Ιουνίου.

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Ο άλλοτε «μάγος» του ποδοσφαίρου έχει γράψει τη δική του ιστορία με το μοναδικό του στυλ, τις εμπνευσμένες ενέργειες και την ικανότητά του να μετατρέπει κάθε αγώνα σε παράσταση. Με τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, της Μίλαν και της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και με την Εθνική Βραζιλίας, κατέκτησε κορυφές και αγαπήθηκε από εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε επίσημα ήταν τον Ιανουάριο του 2018, όταν φόρεσε τη φανέλα της Φλουμινένσε. Από τότε παρέμεινε ενεργός μέσα από εκδηλώσεις, αγώνες επίδειξης και εμπορικές δράσεις, όμως όχι σε επαγγελματικό επίπεδο.

Παρά τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η πιθανή επιστροφή του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ρόλος του στη Ραβένα θα είναι περισσότερο συμβολικός. Ο Ροναλντίνιο αναμένεται να εγγραφεί κανονικά στο ρόστερ της ομάδας, ωστόσο η παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε μία επίσημη συμμετοχή.

Η συμφωνία φαίνεται να συνδέεται κυρίως με το επενδυτικό πλάνο του συλλόγου, καθώς ο Βραζιλιάνος θα έχει ενεργό ρόλο στην προβολή και ανάπτυξη της Ραβένα. Εκτός από την παρουσίασή του στο Μαϊάμι, αναμένεται να συμμετάσχει και στην εκδήλωση γνωριμίας της ομάδας τον Αύγουστο.

Σε μια προσπάθεια να τιμήσει τη συνεργασία, η ιταλική ομάδα σχεδιάζει να ενσωματώσει στη νέα της εμφάνιση το εμβληματικό σήμα «R10» του Ροναλντίνιο, συνδυάζοντάς το με το χαρακτηριστικό γράμμα του συλλόγου.

Ακόμη κι αν η επιστροφή του δεν έχει ως στόχο την αγωνιστική πρωταγωνιστική παρουσία, η είδηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής και έναν παίκτη που ταυτίστηκε περισσότερο από πολλούς με τη χαρά του παιχνιδιού.