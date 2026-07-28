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Ο Νίκολα Γιόκιτς αξιοποιεί κάθε καλοκαίρι για να ξεκουραστεί στην πατρίδα του, τη Σερβία, αφιερώνοντας πολύ χρόνο στη μεγάλη του αγάπη, τα άλογα. Μάλιστα, οι πανηγυρισμοί του κάθε φορά που κάποιο από τα άλογά του κερδίζει σε ιπποδρομία γίνονται συχνά viral.

Το ίδιο συνέβη και φέτος, καθώς ένα από τα άλογά του τερμάτισε πρώτο σε αγώνα, με τον Σέρβο σούπερ σταρ να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό, να σηκώνει το τρόπαιο και να γιορτάζει τη νίκη με σαμπάνιες.

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Στο πλευρό του βρέθηκαν και τα παιδιά του, χαρίζοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή. Ο «Joker» απολαμβάνει τις διακοπές του στη Σερβία, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ηγηθεί ξανά των προσπαθειών των Ντένβερ Νάγκετς στη νέα σεζόν.

🃏 Konj Nikole Jokića je i ove godine pobedio na čuvenoj Dužijanci! pic.twitter.com/InYyYR5BjT July 26, 2026