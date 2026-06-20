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Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να αποτελεί ένα απλό εργαλείο γλωσσικής επεξεργασίας και μετατρέπεται σε υποβολέα εγκληματικών πράξεων, η συζήτηση για την ψηφιακή καινοτομία οφείλει να σταματήσει και να δώσει τη θέση της στη συζήτηση για τη δημόσια ασφάλεια. Οι πρόσφατες δικαστικές και ποινικές έρευνες που συγκλονίζουν τη διεθνή επικαιρότητα –από την επίσημη δίωξη στις ΗΠΑ για την εμπλοκή του ChatGPT στον σχεδιασμό μαζικής επίθεσης, μέχρι τις νομικές προσφυγές για τη χρήση αλγοριθμικών οδηγιών που οδήγησαν στην αφαίρεση ανθρώπινων ζωών– δεν αποτελούν αστοχίες συστήματος. Αποτελούν το μοιραίο ρήγμα στο πλέγμα της συλλογικής μας ασφάλειας.

Η τρέχουσα κατάσταση προσομοιάζει επικίνδυνα με την απόβαση των Ευρωπαίων στην Αμερικανική Ήπειρο. Τότε, οι αποικιοκράτες προσέφεραν στους ιθαγενείς «γυάλινες χάντρες» και καθρέφτες, εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά τους για να υφαρπάξουν γη και χρυσό. Σήμερα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί αποβιβάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις ζωές μας. Μας προσφέρουν δωρεάν ψηφιακά εργαλεία ευτελούς αξίας, με αντάλλαγμα τον δικό μας χρυσό: τα προσωπικά μας δεδομένα, την πνευματική μας ιδιοκτησία, την ίδια μας τη νοημοσύνη. Μας παρασύρουν σε έναν ψηφιακό εθισμό, αφήνοντάς μας εκτεθειμένους σε μια νέα, αλγοριθμική απειλή, χωρίς η κοινωνία μας να έχει προλάβει να αναπτύξει τα απαραίτητα ψηφιακά αντισώματα.

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Στην ανάλυση αυτής της νέας αποικιοκρατίας, οι καθρέφτες που μας προσφέρονται αποδεικνύονται παραμορφωτικοί. Δεν αντανακλούν την αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά μας επιστρέφουν μια εικόνα κατασκευασμένη από τις δικές μας προκαταλήψεις και επιθυμίες. Μας δείχνουν αυτό που θέλουμε να δούμε, εγκλωβίζοντάς μας σε ψηφιακές φούσκες και αλγοριθμικές αυταπάτες, την ίδια ώρα που εκείνοι οικειοποιούνται τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας και κατευθύνουν τις πράξεις μας.

Η Κατάρρευση της Εταιρικής Αυτορρύθμισης

Για χρόνια, η παγκόσμια τεχνολογική αγορά πορεύτηκε με την αυταπάτη ότι η εταιρική ηθική και τα εσωτερικά φίλτρα των εταιρειών αρκούν για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Το δόγμα του move fast and break things (κινήσου γρήγορα και σπάσε τους κανόνες) της Silicon Valley αποδεικνύεται σήμερα δομικά ασύμβατο με την ανάγκη για κοινωνική προστασία.

Στη Δημόσια Διοίκηση γνωρίζουμε καλά ότι κανένα προϊόν με δυνητικά επικίνδυνη επίδραση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην αγορά χωρίς προληπτική πιστοποίηση από εθνικούς οργανισμούς και ανεξάρτητες δημόσιες αρχές. Γιατί, λοιπόν, επιτρέπουμε σε σύνθετα αλγοριθμικά μοντέλα, που διαμορφώνουν συνειδήσεις και υπαγορεύουν πράξεις, να λειτουργούν σε καθεστώς ψηφιακής άγριας δύσης;

Όταν ο ΕΟΦ απαγορεύει ένα φάρμακο για μια ελάχιστη παρενέργεια, όταν η Πολιτική Αεροπορία καθηλώνει ολόκληρους στόλους αεροσκαφών για ένα σφάλμα στο λογισμικό πλοήγησης και όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας παρεμβαίνουν για τη θωράκιση των δικαιωμάτων μας, η σημερινή ανοχή μας απέναντι στην αχαλίνωτη δράση της AI φαντάζει ως μια επικίνδυνη διοικητική ασυνέπεια. Η ψηφιακή ασφάλεια του πολίτη δεν μπορεί να υπολείπεται της βιολογικής ή της φυσικής του ασφάλειας.

Ο «Καθαρός Αλγόριθμος» ως Νέα Γραμμή Άμυνας

Στο πλαίσιο της σύγχρονης Διακυβέρνησης, ο όρος Καθαρός Αλγόριθμος (Clean Algorithm) αποκτά μια νέα, επείγουσα διάσταση. Δεν αφορά πλέον μόνο την απουσία κοινωνικών ή φυλετικών προκαταλήψεων στον κώδικα. Αφορά τη δομική ενσωμάτωση Ηθικών Κοφτών (Guardrails) που είναι εναρμονισμένοι με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Αν ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να πειστεί μέσω απλών τεχνικών (jailbreaking) να γίνει συνεργός σε έγκλημα, τότε το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον χρήστη, αλλά στην ίδια την αρχιτεκτονική του προϊόντος. Η αλγοριθμική ηθική μετατρέπεται πλέον από θεωρητική αναζήτηση στο νέο, κρίσιμο σύνορο της Δημόσιας Ασφάλειας.

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Από την Εταιρική Ασυλία στη Ρυθμιστική Λογοδοσία

Η απάντηση στην πρόκληση δεν είναι η στείρα άρνηση της προόδου, αλλά η Λογοδοσία (Accountability). Η Διοικητική Επιστήμη οφείλει να εισηγηθεί την άμεση ενεργοποίηση μιας νέας Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα λειτουργεί ως ο θεσμικός εγγυητής της κοινωνικής συνοχής στον ψηφιακό χώρο, βασιζόμενη σε τρεις αδιαπραγμάτευτους πυλώνες:

Θεσμοθέτηση Αντικειμενικής Ευθύνης: Οι δημιουργοί των συστημάτων AI πρέπει να φέρουν τη νομική και διοικητική ευθύνη για τις εκτροπές των μοντέλων τους, όταν αυτές οδηγούν σε παραβίαση έννομων αγαθών.

Πρωτόκολλα Ψηφιακής Πιστοποίησης: Καμία εφαρμογή AI δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό αν δεν έχει υποβληθεί σε αυστηρά Stress Tests ασφαλείας από τη νέα Αρχή, ακολουθώντας τα πρότυπα της φαρμακοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

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Ανθρωποκεντρική Αρχιτεκτονική (Human-Centric Architecture): Μια νέα διοικητική αρχιτεκτονική όπου η τεχνολογία σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας και όχι ως εργαλείο αποσταθεροποίησης της κοινωνικής συνοχής.

Το Κράτος ως Εγγυητής της Ζωής

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ο υπέρτατος νόμος της Πολιτείας και η πρωταρχική αποστολή κάθε Δημόσιου Λειτουργού. Σε έναν αιώνα όπου η πληροφορία κινείται με την ταχύτητα του φωτός, η Διοίκηση δεν μπορεί να παραμένει αργοκίνητος παρατηρητής.

Οφείλουμε να παρέμβουμε ρυθμιστικά και αποφασιστικά. Αν ο αλγόριθμος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της κοινωνίας, τότε η Πολιτεία έχει την ηθική και νομική υποχρέωση να θέσει όρια. Η ηθική του κώδικα δεν είναι μια θεωρητική πολυτέλεια. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας της Δημοκρατίας μας και της ίδιας μας της ανθρώπινης υπόστασης.

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