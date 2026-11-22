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«Στη ζωή δεν έχεις απλώς ό,τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ό,τι μπορείς να έχεις!»

Ελευθέριος Φ. Διαμαντής, με τη συμπραξη των ΑΙ co-pilots Claude και Gemini

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Αρκούν 100.000 τραγούδια για μια ολόκληρη ζωή με μουσική; Περιμένετε από μένα μια οριστική απάντηση, αλλά δεν θα τη δώσω. Ας κάνω πρώτα έναν υπολογισμό. Ένα τυπικό τραγούδι διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά, άρα σε μία ώρα ακούει κανείς περίπου 15 τραγούδια. Αν κάποιος ακούει μουσική μία ώρα την ημέρα, θα χρειαζόταν περίπου 6.700 ημέρες, δηλαδή 18 χρόνια, για να ακούσει όλα τα 100.000 τραγούδια μόνο μία φορά. Και όλοι ξέρουμε ότι, όταν πρόκειται για μουσική, οι άνθρωποι θέλουν να ακούν ξανά και ξανά τα τραγούδια που αγαπούν, τις επιτυχίες ή τα «αγαπημένα» τους. Ίσως ο κολοσσός της ψηφιακής μουσικής, η Apple, να είχε στο μυαλό της παρόμοιους υπολογισμούς όταν όρισε τα 100.000 τραγούδια ως το ανώτατο μέγεθος μιας προσωπικής μουσικής βιβλιοθήκης συγχρονισμένης με το cloud της. Ούτε ένα τραγούδι παραπάνω!

Ας εξετάσω τώρα το ερώτημα με ένα διαφορετικό νόμισμα: όχι τραγούδια, αλλά χρήματα. Πόσα χρήματα χρειάζεται ο Έλον Μασκ για να ζήσει μια υπερπολυτελή ζωή; Τι λέτε για 10.000 δολάρια την ημέρα; Οι περισσότεροι από εμάς ξοδεύουμε 10 με 20 δολάρια σε μια συνηθισμένη μέρα. Το ημερήσιο χαρτζιλίκι του Έλον θα αγόραζε άφθονο φαγητό, ψυχαγωγία και ίσως κι άλλα καλούδια, όπως κεταμίνη, ένα πειραματικό «αναζωογονητικό» του εγκεφάλου! Με αυτόν τον ρυθμό θα ξόδευε λιγότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, και αν ζούσε άλλα 100 χρόνια, κάτι εξαιρετικά αμφίβολο, θα ξόδευε λιγότερα από 400 εκατομμύρια. Η περιουσία του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι πάνω από χίλιες φορές μεγαλύτερη. Άρα, όλα είναι σχετικά. Όπως διακηρύσσω στην αρχή αυτού του δοκιμίου: «Στη ζωή δεν έχεις απλώς ό,τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ό,τι μπορείς να έχεις!»

Μα γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Εδώ και αρκετά χρόνια ακούω κάθε πρωί, την ώρα της γυμναστικής μου, ελληνική λαϊκή μουσική στο iPhone μου. Το iPhone διαλέγει μόνο του τα τραγούδια, σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής («shuffle»). Παρατήρησα ότι πολλά τραγούδια που μου αρέσουν έρχονταν ξανά και ξανά, ενώ άλλα που κάποτε λάτρευα δεν εμφανίζονταν ποτέ. Το σκέφτηκα, συμβουλεύτηκα μερικούς «ειδικούς» φίλους, και καταλήξαμε όλοι στο ίδιο συμπέρασμα: η μουσική μου βιβλιοθήκη, όλα τα ελληνικά τραγούδια που είχα αποθηκευμένα στο iPhone, είχε παλιώσει και δεν ήταν και πολύ μεγάλη, περίπου 20.000 τραγούδια. Δεν είχα αλλάξει τη σύνθεσή της εδώ και χρόνια. Η λύση ήταν προφανής: να μεγαλώσω τη βιβλιοθήκη με νέα τραγούδια. Έτσι θα άκουγα συχνά καινούργια τραγούδια, ενώ τα παλιά μου, αν αποφάσιζα να τα κρατήσω, θα εξακολουθούσαν να ακούγονται, απλώς πιο αραιά.

Ο σύμβουλός μου μού είπε: «Γιατί δεν λύνεις το πρόβλημά σου με μια συνδρομή μουσικής στο Apple Music, στο Spotify ή σε κάτι παρόμοιο; Με μια μικρή μηνιαία συνδρομή έχεις πρόσβαση σε 100 εκατομμύρια τραγούδια». (Ναι, αυτός είναι ο αριθμός.) Το δοκίμασα, και ίσως εκπλαγείτε να ακούσετε ότι δεν κάλυψε πλήρως τις ανάγκες μου. Μήπως ελπίζω να γίνω αθάνατος ή να ζήσω 1.000 χρόνια; Όχι. Ιδού γιατί. Αυτά τα 100 εκατομμύρια τραγούδια καλύπτουν κάθε γλώσσα και κάθε λαό. Για την πρωινή μου γυμναστική με ενδιαφέρουν μόνο τα ελληνικά τραγούδια, άρα κάπου 99 εκατομμύρια από αυτά βρίσκονται έξω από τα ενδιαφέροντά μου. (Τις άλλες μουσικές μου ανάγκες, όπως την κλασική μουσική, τις καλύπτω με συνδρομή.)

Από το περίπου ένα εκατομμύριο ελληνικά τραγούδια (οι αριθμοί μου είναι εκτιμήσεις και ίσως να μην είναι ακριβείς), περίπου το 90%, δηλαδή 900.000, είναι κυκλοφορίες μετά το 1980, μια εποχή που δεν με ενδιαφέρει. Τα περισσότερα από αυτά τα λεγόμενα ελληνικά τραγούδια είναι, κατά τη γνώμη μου, φτωχές απομιμήσεις ευρωπαϊκών και αμερικανικών τάσεων, σε είδη που ελάχιστα γνωρίζω: χιπ-χοπ, ίντι, ηλεκτρονική, τέκνο και άλλα.

Λίγη ιστορία

Γεννήθηκα το 1952 στην Κύπρο, Ελληνοκύπριος, και άρχισα να ακούω μουσική στην πρώτη μου εφηβεία. Αγαπώ τους Beatles, αλλά λατρεύω ακόμη περισσότερο την κλασική εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το ρεμπέτικο και το λαϊκό, και οι τεράστιες συνδρομητικές βιβλιοθήκες απέχουν πολύ από το να είναι πλήρεις σε αυτό το είδος μουσικής. Έτσι, το όνειρό μου ήταν να φτιάξω τη δική μου βιβλιοθήκη 100.000 τραγουδιών, μια βιβλιοθήκη στα μέτρα μου, όχι στα μέτρα κάποιου άλλου. Είναι σαφής ο στόχος μου; Πώς όμως θα μπορούσα να καλύψω τόσο ιδιαίτερες ανάγκες χωρίς αυτά τα πολύτιμα 100.000 τραγούδια, δεμένα με τον πολιτισμό και τη ζωή μου, αφήνοντας πίσω ό,τι θεωρώ θόρυβο;

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Πριν περιγράψω τη λύση μου, ας κάνω μια σύντομη ανασκόπηση του μουσικού τοπίου και της τεχνολογίας του. Όπως θα δείτε, η μουσική και η τεχνολογία αποθήκευσης και αναπαραγωγής της είναι στενά δεμένες. Για να απολαύσεις πλήρως τη μουσική, χρειάζεσαι και την τεχνολογία. Κάποιες φορές μάλιστα η τεχνολογία σε οδηγεί στη λύση, και όχι το αντίστροφο.

Η εποχή του τρανζίστορ και της κασέτας

Άρχισα να ακούω μουσική γύρω στα 14, στην Κύπρο. Προερχόμουν από φτωχή οικογένεια, χωρίς περιθώρια για μουσική ή εξοπλισμό. Το μόνο που είχα ήταν ένα μικρό τρανζιστοράκι με ένα ακουστικό. Με τα σημερινά δεδομένα ήταν ένα σαράβαλο, αλλά τότε ήταν μουσική στα αυτιά μου. Αφού δεν είχα δική μου μουσική, εξαρτιόμουν από ό,τι έπαιζαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Σύντομα ανακάλυψα τους σταθμούς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων και έγινα φανατικός ακροατής του Top 20. Ήταν η εποχή των Beatles, των Rolling Stones και εκατομμυρίων άλλων. Την ελληνική μουσική την άκουγα από τους τοπικούς σταθμούς.

Εκείνο το τρανζίστορ με έβαλε σε πολλούς μπελάδες όταν πήγα φαντάρος το 1970. Έπαιζα τρομπέτα στη στρατιωτική μπάντα και άκουγα μουσική ασταμάτητα, ακόμη και στη σκοπιά, τις δύσκολες ώρες από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Τιμωρήθηκα πολλές φορές, αλλά ήμουν εθισμένος στη μουσική. Εκεί ανακάλυψα τον Neil Diamond, τον Neil Young, την Carly Simon, τους Peter, Paul and Mary και πολλούς άλλους.

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Εικόνα 1. Τέσσερις δίσκοι βινυλίου του Neil Diamond, ενός από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τους οποίους έκανα διακοσμητικό κολάζ.

Ύστερα η κασέτα μπήκε στη μουσική μου ζωή, ένας νέος τρόπος όχι μόνο να ακούς μουσική αλλά και να την ηχογραφείς. Τη δεκαετία του 1970 αγοράζαμε άγραφες κασέτες χονδρικώς, μάρκες όπως Sakura, Agfa και BASF, και γράφαμε μουσική από όπου μπορούσαμε. Τα πιο απλά και φθηνά κασετόφωνα μπορούσαν να γράφουν μόνο από το ραδιόφωνο. Μια κασέτα χωρούσε περίπου 25 με 30 κανονικά τραγούδια, ή 10 με 15 τραγούδια του Bob Dylan ή των Led Zeppelin. Τότε έκανα την επένδυση της ζωής μου.

Το «στούντιο ηχογράφησής» μου

Ξόδεψα όλα τα χρήματα που είχα σε ένα πικάπ για δίσκους βινυλίου, συνδεδεμένο με ένα διπλό κασετόφωνο. Νομίζω ότι το πικάπ ήταν Philips ή JVC, και το διπλό κασετόφωνο TEAC. Δανειζόμουν έναν δίσκο (στην αρχή δεν είχα κανέναν δικό μου) και τον αντέγραφα σε κασέτες, τις οποίες μετά ακούγαμε στα κασετόφωνα. Προφανώς, αυτό το σύστημα δεν ήταν φορητό.

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Η φορητότητα ήρθε με το θρυλικό Walkman της Sony, που κυκλοφόρησε το 1979, και με τα πολλά μικρά κασετοφωνάκια με ακουστικά που ακολούθησαν. Τώρα μπορούσαμε να ακούμε τη μουσική μας περπατώντας, ταξιδεύοντας ή χαλαρώνοντας. Ο κύκλος είχε κλείσει: είχαμε τη δική μας μουσική, σε εμπορικές κασέτες ή γραμμένη από εμάς από το ραδιόφωνο και από δίσκους, και μπορούσαμε να την ακούμε παντού.

Τα επόμενα χρόνια μαζέψαμε εκατοντάδες κασέτες με μουσική της επιλογής μας. Τα αυτοκίνητα είχαν πια κασετόφωνα, οπότε ακούγαμε τη μουσική μας και στον δρόμο. Αγοράζαμε θήκες για κασέτες και τις οργανώναμε σε δεκάδες. Παρ’ όλα αυτά, το να κουβαλάς 30 κασέτες των 20 τραγουδιών ήταν αρκετό φορτίο!

Όχι κι άσχημα, ε; Ο εξοπλισμός μου όμως μου δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα. Όχι, δεν ήταν τα πνευματικά δικαιώματα· κανείς στην Κύπρο ή στην Ελλάδα δεν είχε ακούσει τότε αυτή τη λέξη. Αυτό το θέμα ήρθε αργότερα. Το πρόβλημα ήταν ότι, κάθε φορά που φίλοι έβρισκαν καλούς δίσκους, έρχονταν σπίτι μου να τους γράψουν, και όλοι κερδίζαμε αντιγράφοντας τις κασέτες. Δέκα δίσκοι μπορούσαν να πάρουν 10 με 15 ώρες συνεχούς δουλειάς, συν μερικές ακόμη ώρες για τα αντίγραφα. Στο μικρό μας διαμέρισμα, η γυναίκα μου μισούσε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί μέχρι να τελειώσουν οι ηχογραφήσεις! Ήξερε όμως την πραγματικότητα: πρώτα η μουσική, μετά ο ύπνος.

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Η εποχή του CD

Το CD εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και διαδόθηκε ευρέως τη δεκαετία του 1990, συνδυάζοντας μικρότερο μέγεθος, μεγαλύτερη χωρητικότητα και ανώτερο ήχο. Φανταζόμασταν ότι θα έλυνε όλα μας τα μουσικά προβλήματα: να ξεφορτωθούμε κασέτες και δίσκους και να περάσουμε αμέσως στα CD. Τα εμπορικά CD έλυσαν το πρόβλημα της επιλογής μουσικής. Μαζί τους ήρθαν και τα CD players, μεγάλα και μικρά, που τα κουβαλούσαμε όπως κάποτε τα κασετόφωνα, αν και ένα φορητό CD player δεν χωρούσε ποτέ άνετα στην τσέπη. Οι υπολογιστές είχαν μονάδες CD που μπορούσαν και να παίζουν και να γράφουν δίσκους, κι έτσι εγκαταλείψαμε την κασέτα για το CD.

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Εικόνα 2. Περίπου 100 ελληνικά CD, που τα τοποθέτησα σε ειδική κορνίζα, στο υπόγειο του εξοχικού μου.

Θυμάμαι μια αστεία λύση για να παίζουμε CD σε αυτοκίνητα που είχαν μόνο κασετόφωνο: μια ψεύτικη κασέτα, που έμπαινε στη θέση της κασέτας και συνδεόταν με καλώδιο σε ένα φορητό CD player. Το CD player έπαιζε τη μουσική και το σήμα περνούσε μέσα από την κασέτα στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου. Μεγαλοφυές! Κράτησε δύο-τρία χρόνια και μετά εξαφανίστηκε.

Εικόνα 3. Το εξάρτημα που επέτρεπε σε ένα αυτοκίνητο με μόνο κασετόφωνο να παίζει CD: ο ήχος περνά από το φορητό CD player, μέσα από την ψεύτικη κασέτα, στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου. Είναι αυτό ακριβώς που χρησιμοποιούσα.

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Από τη δεκαετία του 1990 ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εμφανίστηκαν αμέτρητες μουσικές «λύσεις» για απαιτητικούς ακροατές σαν εμένα: εμπορικά CD, CD που γράφαμε μόνοι μας στους υπολογιστές, και συσκευές αναπαραγωγής κανονικού, μικρού και πολύ μικρού («nano») μεγέθους, κάποιες με πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Με τη νέα τεχνολογία εγγραφής στα λάπτοπ μας, μπορούσαμε να χωρέσουμε 100 με 200 τραγούδια σε μορφή MP3 σε ένα μόνο CD (ή μήπως 50 τραγούδια του Dylan;). Μπορούσαμε να κουβαλάμε και να ακούμε πολύ περισσότερη μουσική. Αλλά πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, ήρθε μια νέα τεχνολογία, προορισμένη να φέρει άλλη μία επανάσταση και ίσως το τέλος της ατελείωτης αναζήτησης της «λύσης».

Ο σκληρός δίσκος και το smartphone

Ο σκληρός δίσκος, ένα τεράστιο μέσο αποθήκευσης για οτιδήποτε, και για μουσική, επισκίασε όλες τις λύσεις που ανέφερα. Οι υπολογιστές δεν χρειάζονταν πια περίπλοκα CD players και εγγραφείς. Οι σκληροί δίσκοι συνδέονταν με ένα απλό καλώδιο USB, και η χωρητικότητά τους αυξήθηκε εκθετικά, από ένα gigabyte σε ένα terabyte και πάνω, ενώ οι τιμές έπεσαν στα εκατό με διακόσια δολάρια. Ένα terabyte χωράει περίπου 200.000 τραγούδια, και ένας δίσκος 5 terabyte περίπου ένα εκατομμύριο. Οι δίσκοι αυτοί είναι μικροί, μικρότεροι από ένα smartphone, και γρήγοροι.

Εικόνα 4. Μουσική τεχνολογία που χρησιμοποίησα στην πράξη: ένα φορητό CD player της Technics, ένα Sony Walkman Sports, ένα Sony MiniDisc, ένα ακόμη Sony Walkman και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB. Το καθένα έχει περίπου το μέγεθος ενός smartphone.

Η πρώτη εταιρεία που εκμεταλλεύτηκε πλήρως τον σκληρό δίσκο για τη μουσική ήταν η Apple, με τα iPod της, που κυκλοφόρησαν σε διάφορα μεγέθη και χωρούσαν από χίλια περίπου έως δεκάδες χιλιάδες τραγούδια. Το iPod όμως σύντομα αντικαταστάθηκε από το smartphone, που συνδύαζε τα πάντα σε μία συσκευή: τεράστια χωρητικότητα (σήμερα έως και δύο terabyte), βίντεο, τηλέφωνο, πλοήγηση, ό,τι θέλετε. Ξαφνικά δεν χρειαζόμουν ούτε κασέτες, ούτε δίσκους, ούτε CD, ούτε φορητές συσκευές, ούτε καν στο αυτοκίνητο. Και με λίγα δολάρια τον μήνα μπορούσα να έχω 100 εκατομμύρια τραγούδια στα δάχτυλά μου. Λύθηκε το πρόβλημα; Σχεδόν!

Επαναπροσδιορίζοντας το πρόβλημά μου

Χρειάζομαι μια μουσική συλλογή φτιαγμένη για τις δικές μου ανάγκες, όχι για των άλλων. Χρειάζομαι μια βιβλιοθήκη 100.000 ελληνικών τραγουδιών από τη χρυσή εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, περίπου από το 1900 έως το 1980. Όπως εξήγησα, το συνδρομητικό μοντέλο της Apple και των άλλων δεν μου ταιριάζει, για δύο λόγους: οι συλλογές τους δεν έχουν μεγάλο μέρος της μουσικής που αγαπώ, και όσα έχουν γέρνουν προς τη σύγχρονη μουσική, διαμορφωμένη από αγγλικές και αμερικανικές τάσεις. Έχω αυτή τη χρυσή βιβλιοθήκη των 100.000 τραγουδιών; Ναι!

Η ιστορία του πώς μάζεψα αυτά τα τραγούδια έχει ενδιαφέρον. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν πίστευα ότι θα χρησιμοποιούσα πραγματικά τη συλλογή, μέχρι που συνειδητοποίησα τις αδυναμίες που περιέγραψα παραπάνω, και μέχρι που βρήκα τους βοηθους μου τεχνητής νοημοσύνης Claude και Gemini που με βοήθησαν να της δώσω ζωή.

Η στρατηγική μου ήταν η εξής. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγόρασα έναν σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας (2 terabyte, και κι άλλους για αντίγραφα ασφαλείας). Κάθε φορά που συναντούσα παλιούς ή νέους φίλους, την κατάλληλη στιγμή ρωτούσα:

«Έχεις μουσική αποθηκευμένη σε σκληρούς δίσκους;»

Οι περισσότεροι έλεγαν όχι, αλλά κάποιοι έλεγαν ναι.

«Πόσα τραγούδια έχεις;»

Κάποιοι έλεγαν 100, κάποιοι 1.000, και ελάχιστοι 10.000 ή περισσότερα.

Τότε έκανα την πρότασή μου: «Μπορώ να σου δώσω τον σκληρό μου δίσκο, να αντιγράψεις τη μουσική σου σε έναν φάκελο με το όνομά σου; Μετά μπορείς να δεις τη δική μου μουσική στον ίδιο δίσκο και να πάρεις ό,τι θέλεις».

Η συμφωνία συνήθως ήταν πιο συμφέρουσα για εκείνους. Εγώ έπαιρνα συνήθως 5.000 τραγούδια, ενώ εκείνοι μπορούσαν να πάρουν πολύ περισσότερα· στο τέλος αυτού του κύκλου, ο δίσκος μου είχε σχεδόν ένα εκατομμύριο τραγούδια. Φυσικά, η συλλογή μου έφτασε σε αστρονομικά επίπεδα, και δεν τη χρειαζόμουν όλη. Κάποια τραγούδια ήταν διπλά, κάποια σε γλώσσες εκτός από ελληνικά ή αγγλικά, και άλλα απλώς δεν μου άρεσαν. Το ξεκαθάρισμα πήρε πολύ χρόνο, και το έκανα συστηματικά. Στο τέλος είχα τα 100.000 τραγούδια των ονείρων μου, που πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές μου.

Η εγκατάσταση

Άλλο να έχεις τα τραγούδια σε έναν σκληρό δίσκο και άλλο να παίζουν στο iPhone σου. Η Apple δημιούργησε ευφυή προγράμματα για τη δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης, που δίνουν στον χρήστη όλες τις πληροφορίες για τη μουσική του. Πριν από περίπου 20 χρόνια χρησιμοποιούσα το θρυλικό iTunes, με τις πολλές δυνατότητες οργάνωσης τραγουδιών· πιο πρόσφατα αντικαταστάθηκε από το Apple Music για υπολογιστές. Τα ΑΙ co-pilots με καθοδήγησαν+, βήμα βήμα, να μεταφέρω τα τραγούδια από τον εξωτερικό μου σκληρό δίσκο στο Apple Music. Από εκεί, το iCloud της Apple δημιούργησε τη μουσική μου βιβλιοθήκη και τη διατηρεί συγχρονισμένη με το iPhone μου. Η βιβλιοθήκη, με ανώτατο όριο τα 100.000 τραγούδια, βρίσκεται στο cloud, και το iPhone μου και οι άλλες συσκευές μου της Apple μπορούν να παίζουν τα τραγούδια οπουδήποτε, είτε στη Βόρεια Αμερική είτε στην Αυστραλία. Και φυσικά, μπορώ να αλλάζω τη βιβλιοθήκη όποτε θέλω.

Επίλογος

Σας διηγήθηκα πώς μάζεψα τα 100.000 πολύτιμα τραγούδια μου, πώς τα οργάνωσα, και πώς αυτή η μουσική παίζει πια οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε πρωί, την ώρα της γυμναστικής μου, το iPhone μου παίζει τραγούδια επιλεγμένα στην τύχη από ολόκληρη τη συλλογή. Αν μου αρέσει ένα τραγούδι, το σημειώνω και το βάζω στη λίστα με τα αγαπημένα μου. Αν όχι, το βάζω σε μια άλλη λίστα, για να το πετάξω αργότερα. Σε περίπου 20 χρόνια θα έχω σημειώσει, ως καλά ή κακά, και τα 100.000 τραγούδια. Τότε ίσως κρατήσω μόνο την αφρόκρεμα, ίσως τα 20.000 τραγούδια που μου αρέσουν περισσότερο, και ίσως μία φορά την εβδομάδα να ακούω μόνο τα αγαπημένα μου, στην τύχη.

Και αν τα καταφέρω, το απώτερο σχέδιό μου είναι να δώσω το iPhone μου, ή ό,τι το έχει αντικαταστήσει ως τότε, στα εγγόνια μου, ως τρόπο να παραδώσω τον πολιτισμό μου στην επόμενη γενιά. Θα τους αρέσει η μουσική του παππού; Δεν έχω ιδέα, αλλά τουλάχιστον θα την έχουν γνωρίσει. Η πόρτα πρέπει πάντα να μένει ανοιχτή, για να διαλέξουν εκείνα ό,τι τους αρέσει, όχι ό,τι άρεσε στον παππού!

Εικόνα 5. Μια πινακίδα σε κορνίζα από το εργαστήριό μου, το Advanced Centre for Detection of Cancer (Προηγμένο Κέντρο Ανίχνευσης του Καρκίνου), του οποίου τα αρχικά, ACDC, δανείζονται το όνομα του ροκ συγκροτήματος AC/DC.

Ευχαριστίες

Ο συγγραφέας αναγνωρίζει τη δημιουργική και τεχνική σύμπραξη των Claude (Anthropic) και Gemini (Google), ως πράκτορες και συνεργάτες τεχνητής νοημοσύνης (AI copilots), στη γλωσσική επιμέλεια, τη δομική επεξεργασία, τη μετάφραση και τον έλεγχο των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού μοντέλου συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής, ο συγγραφέας εξέτασε, επεξεργάστηκε και επικύρωσε όλες τις προτάσεις, φέροντας την πλήρη ευθύνη για το τελικό κείμενο και τα νοήματά του.