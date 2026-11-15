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Ο μουσικός έλαβε τη δύσκολη απόφαση κατόπιν ιατρικής συμβουλής, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του μετά από μια επιτυχημένη πορεία με το συγκρότημα.

Τα υπόλοιπα μέλη των Duran Duran εξέφρασαν τη στήριξή τους στην απόφαση του συνεργάτη τους, τονίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον ήχο τους.

Ο Ρότζερ Τέιλορ ευχαρίστησε τους θαυμαστές και τα μέλη του συγκροτήματος, δηλώνοντας υπερήφανος για τις πρόσφατες επιτυχίες και τις κοινές μουσικές τους στιγμές.

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Την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Duran Duran ανακοίνωσε ο ντράμερ του συγκροτήματος Ρότζερ Τέιλορ, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την ακοή του. Ο γνωστός μουσικός, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου του βρετανικού συγκροτήματος, εξήγησε ότι οι εμβοές στα αυτιά του έχουν χειροτερέψει και δεν του επιτρέπουν πλέον να συνεχίσει όπως πριν.

Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη μέσα από τον επίσημο λογαριασμό των Duran Duran στο Instagram. Όπως έγινε γνωστό, ο ντράμερ πήρε την απόφαση «μετά από προσεκτική σκέψη και ιατρική συμβουλή», βάζοντας τέλος σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής του πορείας.

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Στο προσωπικό του μήνυμα, ο Ρότζερ Τέιλορ δεν έκρυψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να πάρει αυτή την απόφαση.

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πόσο σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του στο συγκρότημα, αλλά και γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει ντραμς.

«Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα ήταν η χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω όπως πρέπει τους οπαδούς για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η εμβοή στα αυτιά μου επιδεινώνεται σταθερά και έχω φτάσει στο σημείο όπου πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου».

Ο μουσικός ξεκαθάρισε έτσι ότι η αποχώρησή του συνδέεται με την υγεία του και την ανάγκη να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών του.

Ο Ρότζερ Τέιλορ, ντράμερ των Duran Duran (1ος από αριστερά)

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τέλος»

Παρά τη δυσκολία της απόφασής του, ο Ρότζερ Τέιλορ δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερός που αποχωρεί σε μια περίοδο γεμάτη σημαντικές στιγμές για τους Duran Duran.

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Όπως ανέφερε, το συγκρότημα ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, ενώ τα τελευταία χρόνια γνώρισε σημαντικές διακρίσεις και συνεργασίες.

«Μόλις επιστρέψαμε από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη συναυλία μας ως headliners στο BST Hyde Park, την ένταξή μας στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή μας στο στούντιο με τον Νάιλ Ρότζερς. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τέλος σε αυτό το κεφάλαιο, με τόσες πολλές ξεχωριστές στιγμές που θα τις θυμάμαι για πάντα. Προχωράω με τεράστια υπερηφάνεια και με τίποτα άλλο παρά αγάπη για τον Σάιμον, τον Νικ και τον Τζον».

Με αυτά τα λόγια, ο ντράμερ θέλησε να ευχαριστήσει τόσο τους θαυμαστές του συγκροτήματος όσο και τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τη μουσική του διαδρομή.

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Το συγκινητικό μήνυμα των Duran Duran: «Ο Ρότζερ είναι αδελφός μας»

Οι Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς και Τζον Τέιλορ αποχαιρέτησαν τον Ρότζερ με μια κοινή δήλωση, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στο συγκρότημα.

«Ο Ρότζερ είναι αδελφός μας. Τα ντραμς του συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran από την αρχή, και η επιστροφή του κοντά μας από το 2001 ήταν εξαιρετικά σημαντική για όλους μας. Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφασή του και του ευχόμαστε υγεία και ευτυχία. Θα παραμείνει για πάντα μέλος αυτής της οικογένειας, ενώ εμείς συνεχίζουμε να εξερευνούμε νέα και συναρπαστικά εγχειρήματα με το συγκρότημα».

Με το μήνυμα αυτό, τα υπόλοιπα μέλη ξεκαθάρισαν ότι σέβονται απόλυτα την απόφασή του και ότι ο Ρότζερ Τέιλορ θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας των Duran Duran.

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Η πορεία του με τους Duran Duran και οι μεγάλες επιτυχίες

Οι Duran Duran δημιουργήθηκαν το 1978 από τον πληκτρά Νικ Ρόουντς και τον μπασίστα Τζον Τέιλορ.

Ο Ρότζερ Τέιλορ μπήκε στο συγκρότημα το 1979, αναλαμβάνοντας τα ντραμς, ενώ έναν χρόνο αργότερα προστέθηκαν ο κιθαρίστας Άντι Τέιλορ και ο τραγουδιστής Σάιμον Λε Μπον.

Το συγκρότημα έγινε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του μουσικού κινήματος New Romantic, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία διεθνώς.

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Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του βρίσκονται τα «Hungry Like the Wolf», «The Reflex», «Rio» και «A View to a Kill».

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Ο Ρότζερ Τέιλορ υπήρξε βασικό κομμάτι του χαρακτηριστικού ήχου τους, ενώ η επιστροφή του στο συγκρότημα το 2001 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην κοινή τους πορεία.

Τι είναι οι εμβοές που αντιμετωπίζει

Οι εμβοές, γνωστές και ως βουητό στα αυτιά, είναι η αίσθηση ότι κάποιος ακούει ήχους χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή.

Οι ήχοι αυτοί μπορεί να μοιάζουν με κουδούνισμα, σφύριγμα, βούισμα ή φύσημα και σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα.

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Στην περίπτωση του Ρότζερ Τέιλορ, όπως ο ίδιος εξήγησε, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί σταδιακά, οδηγώντας τον στην απόφαση να σταματήσει να παίζει ντραμς.

Έτσι, ύστερα από δεκαετίες μουσικής παρουσίας, ο ντράμερ των Duran Duran αποχωρεί από το συγκρότημα, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στην υγεία του.