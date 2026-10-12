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Ήταν μόλις 21 ετών όταν πέθανε. Είχε ήδη προλάβει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της πανκ μουσικής, να συνδεθεί με ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της Βρετανίας και να βρεθεί στο επίκεντρο μιας υπόθεσης δολοφονίας που παραμένει ανεξιχνίαστη.

Ο Σιντ Βίσιους, μπασίστας των θρυλικών Sex Pistols, δεν έμεινε στην ιστορία για τη μουσική του δεξιοτεχνία. Έμεινε για την προκλητική του παρουσία, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και τον θυελλώδη δεσμό του με τη Νάνσι Σπάγκεν. Στις 12 Οκτωβρίου 1978 συνελήφθη στη Νέα Υόρκη για τη δολοφονία της συντρόφου του. Λίγους μήνες αργότερα, θα ήταν και ο ίδιος νεκρός.

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Από ένα δύσκολο παιδί στο είδωλο της πανκ

Ο Σιντ Βίσιους γεννήθηκε ως Τζον Σάιμον Ρίτσι στις 10 Μαΐου 1957 στο Λονδίνο. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από οικογενειακή αστάθεια, μετακινήσεις και την απουσία του πατέρα του. Μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα του, Αν Μπέβερλι, και από νεαρή ηλικία μπήκε στον κόσμο της λονδρέζικης αντικουλτούρας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 γνώρισε τον Τζον Λάιντον, γνωστό αργότερα ως Τζόνι Ρότεν. Με τα καρφωτά μαλλιά, τις αλυσίδες και την επιθετική σκηνική παρουσία του, ο Σιντ έγινε εμβληματική μορφή του πανκ.

Οι Sex Pistols και οι επιτυχίες τους

Οι Sex Pistols σχηματίστηκαν το 1975 και ταυτίστηκαν με τη βρετανική πανκ έκρηξη. Ο Σιντ εντάχθηκε το 1977 αντικαθιστώντας τον Γκλεν Μάτλοκ. Η παρουσία του ήταν εντυπωσιακή, αλλά οι μουσικές του ικανότητες περιορισμένες: στις περισσότερες ηχογραφήσεις του μοναδικού στούντιο άλμπουμ τους δεν έπαιξε ο ίδιος μπάσο.

Το «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols» (1977) έφτασε στο Νο 1 των βρετανικών charts. Στις μεγάλες επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα «Anarchy in the U.K.», «God Save the Queen», «Pretty Vacant», «Holidays in the Sun» και «Bodies». Ο Βίσιους δεν ήταν ο βασικός δημιουργός τους. Η συμβολή του ήταν κυρίως σκηνική και συμβολική. Η παρουσία του στο συγκρότημα τελείωσε ουσιαστικά μετά την επεισοδιακή αμερικανική περιοδεία του Ιανουαρίου 1978.

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Η προσωπική επιτυχία με το «My Way»

Μετά τη διάλυση των Sex Pistols επιχείρησε προσωπική καριέρα. Η πιο γνωστή ηχογράφησή του ήταν μια προκλητική πανκ διασκευή του «My Way», τραγουδιού συνδεδεμένου με τον Φρανκ Σινάτρα, που έφτασε στο Νο 7 των βρετανικών charts. Ακολούθησαν διασκευές των «Something Else» και «C’mon Everybody» του Έντι Κόχραν. Το 1979 κυκλοφόρησε μεταθανάτια το άλμπουμ «Sid Sings».

Νάνσι Σπάγκεν: Ο έρωτας που εξελίχθηκε σε τραγωδία

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Η Νάνσι Σπάγκεν γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1958 στη Φιλαδέλφεια. Γνώρισε τον Βίσιους στη λονδρέζικη πανκ σκηνή το 1977. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε θυελλώδη δεσμό με καβγάδες, βία και εξαρτήσεις. Ακολούθησε τον Σιντ στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαταστάθηκαν στο δωμάτιο 100 του ξενοδοχείου Chelsea.

12 Οκτωβρίου 1978: Η Νάνσι νεκρή στο μπάνιο

Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1978 η 20χρονη Νάνσι βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του δωματίου τους, με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά. Ο Σιντ, σε κατάσταση σύγχυσης, φέρεται αρχικά να παραδέχθηκε ότι τη μαχαίρωσε, αλλά στη συνέχεια είπε ότι δεν θυμόταν τι συνέβη. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

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Η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ σε δίκη. Διατυπώθηκαν θεωρίες για πιθανή εμπλοκή τρίτων, χωρίς να αποδειχθεί κάποια εναλλακτική εκδοχή. Ο Βίσιους κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Νάνσι, αλλά δεν καταδικάστηκε ποτέ.

Η φυλακή και οι τελευταίες ημέρες

Μετά την αρχική σύλληψη αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Τον Δεκέμβριο του 1978 συνελήφθη ξανά έπειτα από βίαιο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο. Κρατήθηκε στη φυλακή Rikers Island και αποφυλακίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 1979. Το ίδιο βράδυ έκανε ξανά χρήση ηρωίνης. Στις 2 Φεβρουαρίου βρέθηκε νεκρός, μόλις 21 ετών. Η αιτία θανάτου ήταν υπερβολική δόση ηρωίνης, που χαρακτηρίστηκε ατύχημα.

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Η ιστορία τους έγινε κινηματογραφική ταινία

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Το 1986 κυκλοφόρησε η ταινία «Sid and Nancy» του Άλεξ Κοξ, με τον Γκάρι Όλντμαν στον ρόλο του Βίσιους και την Κλόι Γουέμπ στον ρόλο της Νάνσι. Παρουσίαζε τη γνωριμία, την ταραχώδη σχέση και την τραγική κατάληξη, περιλαμβάνοντας ωστόσο δραματοποιημένα στοιχεία.

Το αποτύπωμα μιας ζωής μόλις 21 χρόνων

Ο Σιντ Βίσιους δεν ήταν ο σημαντικότερος μουσικός των Sex Pistols, ούτε μεγάλος συνθέτης ή δεξιοτέχνης του μπάσου. Έγινε, όμως, το πιο ακραίο σύμβολο μιας μουσικής εξέγερσης που αμφισβήτησε τη βρετανική κοινωνία. Η ζωή του φανέρωσε και τη σκοτεινή πλευρά της διασημότητας: εξάρτηση, βία και αυτοκαταστροφή.

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Δύο νέοι άνθρωποι, 20 και 21 ετών, χάθηκαν μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες. Πίσω από τον μύθο του πανκ έμεινε μια πραγματική ανθρώπινη τραγωδία.