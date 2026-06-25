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Τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό ακούμε συνεχώς τις ίδιες λέξεις: αυθεντικότητα, εμπειρία, βιωσιμότητα. Έχουν γίνει σχεδόν υποχρεωτικές. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο τις χρησιμοποιούμε, τόσο λιγότερο τις εννοούμε.Η αυθεντικότητα δεν είναι concept. Δεν είναι κάτι που γράφεται σε ένα website ή μπαίνει σε ένα brochure. Δεν είναι μια “εμπειρία” που στήνεται για να φωτογραφηθεί. Είναι τρόπος λειτουργίας.

Και εδώ είναι το πρόβλημα.Δεν είναι ότι υπάρχει μετριότητα .Είναι ότι κανονικοποιήθηκε.Το μέτριο θεωρείται “ok”, το καλό θεωρείται “πολυτέλεια” και εξαιρετικό θεωρείται “υπερβολή”. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε στο περίπου. Να δίνουμε τα βασικά και να περιμένουμε τα μέγιστα. Να προσαρμοζόμαστε σε όλους, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε.Και στον τουρισμό αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ίδιες υπηρεσίες, ίδια αισθητική, ίδια λόγια. Όλοι υπόσχονται κάτι “μοναδικό”, αλλά τελικά όλα μοιάζουν μεταξύ τους. Η αυθεντικότητα έγινε template.

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Η αλήθεια που πονάει είναι απλή:

Δεν θα μας “ρίξει” ο ανταγωνισμός από έξω.Θα μας ρίξει η μετριότητα από μέσα. Γιατί οι άλλοι εξελίσσονται. Γιατί οι πελάτες γίνονται πιο απαιτητικοί και η αγορά, αργά ή γρήγορα, ξεκαθαρίζει. Και τότε δεν επιβιώνουν οι περισσότεροι αλλά αυτοί που είναι ξεκάθαροι.Αυτοί που ξέρουν τι είναι και τι δεν είναι. Που δεν προσπαθούν να γίνουν τα πάντα για όλους. Που δεν πουλάνε “εμπειρία”, αλλά την προσφέρουν.

Ναι, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα σε επιλέξουν. Αλλά αυτοί που θα σε επιλέξουν, θα ξέρουν γιατί.

Η αυθεντικότητα δεν είναι marketing. Είναι στάση.

Και αυτή δεν αντιγράφεται.