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Το OCEAN LINK, το ευρωπαϊκό SEA-SPINE και μια υποθαλάσσια ψηφιακή αρτηρία περίπου 145 χιλιομέτρων. Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τη νέα σύνδεση, γιατί έχει γεωπολιτικό ενδιαφέρον και τι σχέση έχει με την ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα;

Ένα καλώδιο οπτικών ινών στον βυθό του Αιγαίου δεν είναι, εκ πρώτης όψεως, είδηση που θα περίμενε κανείς να συνδέεται με την ελληνοτουρκική γεωπολιτική.

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Εν τούτοις, η νέα υποθαλάσσια ζεύξη Καρυστίας–Χίου συγκεντρώνει πολλά από τα στοιχεία που κάνουν σήμερα τις υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, ειδικά καλωδιακά πλοία, εργασίες στον βυθό του Αιγαίου και, κυρίως, μια θαλάσσια περιοχή όπου Ελλάδα και Τουρκία εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές θέσεις για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Το έργο ονομάζεται SEA-SPINE – High-speed Submarine Backbone for islands of the Aegean Sea και προβλέπει επτά υποθαλάσσιες ζεύξεις. Μία από αυτές είναι η L4: Karystia (Euboea) – Chios. Άλλη είναι η L7: Kimi (Euboea) – Skyros. Πρόκειται επομένως για δύο διαφορετικά καλώδια και όχι για μία ενιαία σύνδεση της Εύβοιας με τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το SEA-SPINE σχεδιάστηκε ως υποθαλάσσιος κορμός υψηλών ταχυτήτων για τα νησιά του Αιγαίου, με στόχο μεγαλύτερη χωρητικότητα, χαμηλότερο latency, προστασία της κίνησης δεδομένων και κυρίως ανθεκτικότητα και εφεδρεία του δικτύου. Το έργο έχει χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility – Digital.

Και εδώ αρχίζει η ιστορία του OCEAN LINK, του πλοίου που θα ποντίσει το καλώδιο

Στις 12 Μαΐου 2026, η εταιρεία Power Sub Link SA υπέβαλε αίτημα προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος για την επικαιροποίηση και επέκταση της άδειας χρήσης του εξειδικευμένου καλωδιακού πλοίου OCEAN LINK, σημαίας Παναμά, για εργασίες πόντισης και ταφής υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ, όπου η διαδρομή Καρυστία–Χίος αναφέρεται ρητά.

Στο αίτημα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι περιοχές:

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– Πάτμος–Λειψοί

– Χίος–Λέσβος

– Λήμνος–Θάσος

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– Καρυστία–Χίος

– Ρίο–Αντίρριο

– Αίγινα–Λαγονήσι.

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Το συνολικό εγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο των εργασιών εκτείνεται έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Το OCEAN LINK δεν είναι ένα συνηθισμένο πλοίο. Είναι εξειδικευμένο cable-laying vessel, το οποίο θα πραγματοποιήσει όχι μόνο την πόντιση αλλά και την ταφή και προστασία του καλωδίου με ROV, σε βάθη που μπορούν να φτάσουν τα 1.500 μέτρα.

Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για ένα πλοίο που απλώς περνάει από το Αιγαίο.

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Μιλάμε για την εγκατάσταση μόνιμης ψηφιακής υποδομής στον βυθό.

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Από πού ξεκινά και πού καταλήγει ;

Το επίσημο υλικό των ελληνικών αρχών δίνει συγκεκριμένες συντεταγμένες προσαιγιάλωσης.

Για την Καρυστία αναφέρεται το σημείο:

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38°10.024521′ N – 24°19.678323′ E

ενώ για τη Χίο εμφανίζεται το σημείο:

38°24.233569′ N – 25°58.028620′ E.

Στο ίδιο υλικό εμφανίζεται και δεύτερο σημείο στη Χίο, στις 38°33.789955′ N – 26°04.824648′ E, το οποίο συνδέεται με διαφορετική ζεύξη του δικτύου, τη διαδρομή Χίος–Λέσβος. Η διάκριση αυτή έχει σημασία και δεν πρέπει να συγχέονται οι δύο συνδέσεις.

Με βάση τα δύο σημεία της ζεύξης Καρυστία–Χίος, η ευθεία απόσταση είναι περίπου 145 χιλιόμετρα. Η πραγματική όδευση του καλωδίου δεν είναι υποχρεωτικά ευθεία, καθώς προηγούνται τεχνικές και γεωφυσικές έρευνες και η χάραξη προσαρμόζεται στις συνθήκες του βυθού.

Το ίδιο το SEA-SPINE αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί offshore και shore-end surveys και ότι τα τεχνικά δεδομένα αυτών χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των υποθαλάσσιων συνδέσεων.

Και αυτό έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Οι ακριβείς συντεταγμένες της πραγματικής όδευσης είναι γνωστές στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αλλά δεν δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Μια κρίσιμη διευκρίνιση: το SEA-SPINE δεν είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Είναι τηλεπικοινωνιακό δίκτυο οπτικών ινών.

Άρα δεν μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Εύβοια στη Χίο. Μεταφέρει δεδομένα.

Και αυτό μπορεί να είναι εξίσου στρατηγικό.

Σήμερα η λειτουργία τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών, cloud υποδομών και κρατικών δικτύων εξαρτάται από διεθνείς και εθνικούς κορμούς δεδομένων. Η ύπαρξη περισσότερων, διαφορετικών και ανθεκτικότερων διαδρομών μειώνει τον κίνδυνο να απομονωθεί μία περιοχή από μία βλάβη ή διακοπή ενός μοναδικού καλωδίου.

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας επιτρέπει να πούμε ότι η ζεύξη Καρυστίας–Χίου περνάει μέσα από τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η γεωγραφική χάραξη που προκύπτει από τα διαθέσιμα σημεία κινείται προς τη Χίο από δυτικά. Δεν έχουμε όμως δημόσιο, πλήρες route survey με όλες τις ενδιάμεσες συντεταγμένες ώστε να χαράξουμε με απόλυτη ακρίβεια κάθε μέτρο της διαδρομής.

Το γεωπολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού.

Βρίσκεται στο καθεστώς του βυθού.

Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν συμφωνήσει την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Η ελληνική θέση είναι ότι τα ελληνικά νησιά διαθέτουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται με βάση το διεθνές δίκαιο, με την αρχή της μέσης γραμμής/ίσης απόστασης ως βασική θέση της Αθήνας.

Η τουρκική θέση είναι διαφορετική. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου παραμένει μη οριοθετημένη πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων και ότι η οριοθέτηση πρέπει να γίνει με συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Επομένως, υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση:

Το ότι ένα καλώδιο δεν περνά από τουρκικά χωρικά ύδατα δεν σημαίνει ότι η περιοχή του βυθού στην οποία εγκαθίσταται δεν βρίσκεται σε μια θαλάσσια ζώνη που αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ελληνοτουρκικών νομικών θέσεων.

Και αυτό είναι το σημείο που κάνει τη διαδρομή Καρυστία–Χίος ενδιαφέρουσα.

Τι λέει το Διεθνές Δίκαιο για τα υποβρύχια καλώδια:

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο άρθρο 79, προβλέπει ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα να εγκαθιστούν υποβρύχια καλώδια στην υφαλοκρηπίδα.

Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπει ότι η χάραξη της πορείας ενός καλωδίου στην υφαλοκρηπίδα υπόκειται στη συναίνεση του παράκτιου κράτους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει αυτομάτως δικαίωμα να σταματήσει ένα ελληνικό ή ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.

Σημαίνει ότι η ακριβής θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται η υποδομή έχει νομική σημασία, εφόσον αυτή εμπίπτει σε περιοχή όπου δύο παράκτια κράτη προβάλλουν διαφορετικές θέσεις για την υφαλοκρηπίδα.

Και εδώ πρέπει να αποφεύγεται μια συχνή σύγχυση:

Υφαλοκρηπίδα δεν σημαίνει χωρικά ύδατα.

Τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στον βυθό και στο υπέδαφος δεν μετατρέπουν αυτομάτως τα υπερκείμενα ύδατα σε χωρική θάλασσα. Αυτό προβλέπεται ρητά και από το άρθρο 78 της UNCLOS.

Γιατί λοιπόν έχει σημασία τώρα;

Επειδή η πόντιση ενός καλωδίου είναι μια εξαιρετικά διαφορετική πράξη από μια απλή διέλευση πλοίου.

Το OCEAN LINK θα εγκαταστήσει και θα προστατεύσει μία μόνιμη υποθαλάσσια υποδομή.

Και δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο, ιδιωτικό project χωρίς ευρύτερη σημασία. Το SEA-SPINE είναι ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενη υποδομή ψηφιακής συνδεσιμότητας για το Αιγαίο.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν αποκτά απλώς μια ακόμη σύνδεση internet.

Αποκτά έναν ακόμη ψηφιακό διάδρομο.

Και η Ευρώπη αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ένα κομμάτι κρίσιμης υποδομής.

Το ενδιαφέρον είναι και στρατηγικό

Οι υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν τα τελευταία χρόνια μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ένα καλώδιο μπορεί να είναι τεχνικά «αόρατο» για τον πολίτη, αλλά η διακοπή του μπορεί να έχει πραγματικές επιπτώσεις.

Γι’ αυτό και η λογική του SEA-SPINE είναι ακριβώς η δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών, πλεονασμού και ανθεκτικότητας.

Στο Αιγαίο αυτό αποκτά μια επιπλέον διάσταση: η ψηφιακή υποδομή εγκαθίσταται σε μια θάλασσα όπου το καθεστώς ορισμένων θαλάσσιων ζωνών αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο ελληνοτουρκικής διαφοράς. Η ίδια η Αθήνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει ως τη μόνη εκκρεμή ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ τον Μάιο του 2026 το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης.

Η Άγκυρα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να περιγράφει την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου ως εκκρεμές ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών.

Θα υπάρξει τουρκική αντίδραση;

Αυτό είναι το ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα με βεβαιότητα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει στη συγκεκριμένη πόντιση.

Ούτε υπάρχει βάση για να χαρακτηρίσουμε εκ των προτέρων τη χάραξη «προκλητική».

Υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο:

Η ζεύξη Καρυστίας–Χίου εγκαθίσταται σε μια περιοχή όπου οι δύο χώρες δεν έχουν συμφωνήσει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.

Επομένως, εάν κάποια πλευρά θεωρήσει ότι συγκεκριμένο τμήμα της όδευσης βρίσκεται σε περιοχή όπου προβάλλει δικά της δικαιώματα στον βυθό, το ζήτημα μπορεί να αποκτήσει πολιτική και διπλωματική διάσταση.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται ίσως στις συντεταγμένες.

Το ελληνικό αίτημα για το OCEAN LINK δεν περιορίζεται σε μια γενική περιγραφή της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν να γνωρίζουν συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών και αποστάσεις ασφαλείας, ενώ τα πλοία που συμμετέχουν στο έργο πρέπει να συντονίζονται με τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρα η ακριβής χάραξη υπάρχει.

Είναι γνωστή στις υπηρεσίες.

Απλώς το πλήρες route survey, με όλες τις ενδιάμεσες συντεταγμένες, δεν έχει δημοσιοποιηθεί στα έγγραφα που είναι σήμερα διαθέσιμα.

Και αυτή είναι ίσως η τελευταία πληροφορία που λείπει για να ολοκληρωθεί η εικόνα.

Αν αποκτήσουμε την πλήρη όδευση, θα μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις διαφορετικές ελληνικές και τουρκικές θέσεις για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και να δούμε αν και σε ποιο τμήμα της διαδρομής υπάρχει πραγματικό σημείο δυνητικής επικάλυψης των διεκδικήσεων.

Μέχρι τότε, το ασφαλές συμπέρασμα είναι πιο μετρημένο — και ίσως πιο ενδιαφέρον:

Το OCEAN LINK δεν είναι απλώς ένα καλωδιακό πλοίο που περνά από το Αιγαίο. Είναι ο φορέας μιας νέας, μόνιμης ψηφιακής αρτηρίας Καρυστίας–Χίου, ενταγμένης σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κρίσιμων υποδομών. Και η αρτηρία αυτή εγκαθίσταται σε μια θαλάσσια περιοχή όπου η τεχνολογία συναντά μια από τις παλαιότερες και πιο ευαίσθητες διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας.

Το καλώδιο βρίσκεται στον βυθό.

Η γεωπολιτική, όμως, βρίσκεται από πάνω του.