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Του Δρ. Πάνου Κοσμόπουλου*

Εάλω… ή μήπως όχι ακόμη;

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Αυγουστιάτικη γκρίνια, μιας και τάχα “…δεν υπάρχουν ειδήσεις!” Τουρκικά πάρκα στην Χίο, και να ‘ρχεται ολοζώντανος μπροστά στα μάτια σου ο πίνακας του Ντελακρουά…

Finis Graecie, ο τίτλος του Χρήστου Γιανναρά, το 1987! Μά, από τότε άραγε; Ίσως ναι, για όσους αγάπησαν πολύ αυτόν τον τόπο…

Αποχαιρετούμε λοιπόν τα Ήρεμα Νερά με τον συνδυασμό “γαλάζιας πατρίδας” θαλάσσιων πάρκων, χρυσής βίζας, και ότι άλλο σχετικό μας σερβίρεται, κι εμείς αναζητάμε δύο τετραγωνικά καθαρής αμμουδιάς…

Πηγαίνεις στην παραλία της Χαλκιδικής μετά από αγώνα εκ των συστάδην για να φτάσεις εκεί άσε πια το καταχώνιασμα της αυτοκίνητης λαμαρίνας σου, και ψάχνεις άμμο για να απλώσεις μια πετσέτα: συμβιβάζεσαι με το να υποθέσεις ότι κάτω από την στρώση που έχουν δημιουργήσει οι γόπες και τα πλαστικά ίσως υπάρχει άμμος…

Στα “αρχαία χρόνια” όπως λένε και οι γιοί μου, περνούσε ένα μηχάνημα -μέχρι πριν τέσσερα χρόνια- και φιλτράριζε την άμμο, με μέριμνα του Δήμου υποθέτω.

Η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, ο Τουρισμός: Αιδώς Αργείοι!

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Ακόμα και αυτό ξεπουλήθηκε στην αλλοτρίωση της διεθνοποίησης.

Πότε θα καταλάβουμε ότι η οικονομία δεν στηρίζεται μονάχα με τουρισμό, παροχή υπηρεσιών και δάνεια, αλλά με παραγωγή σε όλους τους τομείς;

Άραγε πόσα από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και οργανισμούς οδήγησαν σε χειροπιαστή και αποδεικνυόμενη αύξηση του ΑΕΠ; Μα πάλι, μαθαίνουμε ότι θα είμαστε “ενεργειακός κόμβος” για την ανατολική Ευρώπη, παρέχοντας φυσικό αέριο από το (εισαγόμενο) LNG. Όμως, δίπλα μας, ανακοινώνεται η συνεργασία Τουρκίας-Βουλγαρίας για αγωγό που θα παρακάμπτει όλα τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Ελλάδας!

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Πάνω που πλησίστιοι αγωνιζόμασταν για την απολιγνιτοποίηση και την πλήρη εκμετάλλευση των ΑΠΕ πρωτοπόροι στην Ευρώπη χάρη στον ήλιο και τον άνεμο που έχουμε σαν Θείο δώρο, με αφορμή τους τρεις πολέμους, ξαναγυρνάμε σε ορυκτά καύσιμα, και ήδη συζητάμε και για πυρηνική ενέργεια με μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) !

Άραγε λοιπόν ισχύει το σκωπτικό ρηθέν του Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις;

*Ο Δρ. Πάνος Κοσμόπουλος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, τ. Καθηγητής ΔΠΘ και τ. Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών.

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