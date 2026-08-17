Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ εντός του 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.

Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς το ΑΕΠ στο 137%, καθιστώντας τον χαμηλότερο από τον αντίστοιχο της Ιταλίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του αποθέματος των εντόκων γραμματίων κατά 1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ασφάλεια και τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

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Nέα μεγάλη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, 13 δισ. ευρώ, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό δημόσιο χρέος θα είναι μικρότερο από αυτό την Ιταλίας σε σχέση με το ΑΕΠ, γεγονός που θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα της ελληνικής οικονομία.

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Αν και η τελική απόφαση για το ακριβές ύψος και τη σύνθεση των αποπληρωμών δεν έχει ακόμη ληφθεί, εξετάζεται το ποσό να είναι 2,5 δισ. ευρώ των δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027.

Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου έως το τέλος του 2026.

Νέα κίνηση μετά την πρόωρη αποπληρωμή €6,9 δισ.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Αθήνα, αξιοποιώντας τα υψηλότερα του αναμενομένου πρωτογενή πλεονάσματα και την αυξημένη ρευστότητα.

Τον Ιούνιο η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, κίνηση που συνέβαλε περαιτέρω στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις αγορές. Οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από τις αντίστοιχες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Η νέα αποπληρωμή θα μειώσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2027 αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με εκείνη του 2026.

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Στο 137% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει επιδόσεις καλύτερες από αρκετούς ευρωπαϊκούς εταίρους, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει και φέτος σε υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό αποτέλεσμα πριν από την καταβολή τόκων, αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τον στόχο. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο τόσο για την επιτάχυνση της απομείωσης του χρέους όσο και για τη λήψη μέτρων στήριξης.

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 138,2%.

Πάνω από €30 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα

Η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταλείψει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αντίθετα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, οποιαδήποτε νέα μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά και τον σχεδιασμό για την πορεία της χώρας έως το 2030, ενόψει των εκλογών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τα μέσα του 2027.

Εφόσον τα δημοσιονομικά αποτελέσματα συνεχίσουν να ξεπερνούν τους στόχους, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης για αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Την ίδια ώρα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, προσφέροντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφαλείας.

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Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί μια θεαματική αλλαγή σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους: η Ελλάδα όχι μόνο μειώνει ταχύτερα το χρέος της, αλλά χρησιμοποιεί τα δημοσιονομικά της περιθώρια για να περιορίσει το κόστος και τις μελλοντικές ανάγκες δανεισμού, επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση της στις αγορές.

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