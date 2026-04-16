Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, στο υπουργείο Άμυνας, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο σύγχρονος τουρκικός παροξυσμός, εκφράζεται με απειλές κατά Κύπρου και Αιγαίου Πελάγους και με τα υποθετικά σενάρια περί περιφερειακής αποσταθεροποίησης. Η Ανατολική Μεσόγειος συνεχίζει να αποτελεί πεδίο έντασης και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, όπου η ρητορική και οι στρατηγικές προκλήσεις συνδυάζονται με ιστορικά, εδαφικά και ενεργειακά ζητήματα. Πρόσφατα, ορισμένες τουρκικές δηλώσεις περιέλαβαν απειλές περί δήθεν δυνατότητας της Άγκυρας να καταλάβει την Κύπρο ή ακόμη και το Αιγαίο Πέλαγος, σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία.

Παρά τη σαφή πολιτική υπερβολή, η υπόθεση αυτή προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για γεωπολιτική και στρατηγική ανάλυση.

Advertisement

Advertisement

1. Γεωπολιτικό πλαίσιο και στρατηγική Τουρκίας.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει μια στρατηγική περιφερειακής ισχύος που βασίζεται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το δόγμα αυτό επιδιώκει την κυριαρχία σε θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, παράλληλα με την προβολή στρατιωτικής δύναμης και ρητορικής πίεσης. Οι δηλώσεις περί κατάληψης Κύπρου ή Αιγαίου, αν και υπερβολικές, αντικατοπτρίζουν αναθεωρητικές αντιλήψεις που στοχεύουν:

Στην προβολή ισχύος και διπλωματικής επιρροής.

Στη δημιουργία υπολογισμού φόβου για αντιδράσεις τρίτων κρατών.

Στη διαμόρφωση διαπραγματευτικών πλεονεκτημάτων μέσω ρητορικής αποτροπής.

Η Κύπρος, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ελλάδα, με κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο βάσει διεθνών συνθηκών και του UNCLOS, διαθέτουν ισχυρά νομικά και στρατηγικά εργαλεία υπεράσπισης.

Advertisement

2. Υποθετικό σενάριο: Τουρκική «αντεπίθεση» σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης.

Η πιο ακραία υπόθεση, που διατυπώνεται στις τουρκικές δηλώσεις, είναι ότι εάν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, η Άγκυρα θα προχωρήσει σε κατάληψη της Κύπρου και του Αιγαίου. Παρά την υπερβολή, η ανάλυση αυτής της υπόθεσης επιτρέπει την εκτίμηση των γεωπολιτικών συνεπειών:

Δράση Τουρκίας: Στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και στο Αιγαίο, αποσκοπώντας σε αποτροπή ή αντίποινα.

Advertisement

Αντίδραση Ισραήλ: Συνδυασμός στρατιωτικής ετοιμότητας, προληπτικής διπλωματίας και συνεργασίας με Ελλάδα και Κύπρο.

Παρεπόμενα συμπτώματα: Αποσταθεροποίηση της περιοχής, διεθνής πίεση, πιθανές κυρώσεις, κίνδυνος ενεργειακής αβεβαιότητας και ναυτικών συγκρούσεων.

3. Σενάρια συγκρούσεων και στρατηγικές εκτιμήσεις.

Advertisement

Σενάριο Α: Απειλή ή περιορισμένη στρατιωτική παρουσία.

Δράση Τουρκίας: Αύξηση στρατιωτικών δυνάμεων, ασκήσεις, «στρατηγική πίεση».

Αντίδραση Ισραήλ: Προληπτική διπλωματία, ανάπτυξη παρατηρητικών δυνάμεων, συμμαχίες με Ελλάδα και Κύπρο.

Advertisement

Παρεπόμενα συμπτώματα: Περιφερειακή ένταση, διεθνείς διπλωματικές παρεμβάσεις.

Advertisement

Σενάριο Β: Υποθετική στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο ή Αιγαίο

Δράση Τουρκίας: Άμεση στρατιωτική κατάληψη περιοχών.

Αντίδραση Ισραήλ: Στρατηγική αποτροπής με συνδυασμό αμυντικών μέτρων και διεθνούς πίεσης.

Advertisement

Παρεπόμενα συμπτώματα: Σοβαρή αποσταθεροποίηση, ενεργειακή ανασφάλεια, πιθανή στρατιωτική εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων.

Σενάριο Γ: Διπλωματική αντιπαράθεση με στρατηγικές απειλές

Δράση Τουρκίας: Συνδυασμός ρητορικής πίεσης και περιορισμένων στρατηγικών κινήσεων.

Αντίδραση Ισραήλ: Διπλωματική ισορροπία, παρακολούθηση και προληπτική στρατιωτική παρουσία.

Παρεπόμενα συμπτώματα: Σταδιακή ένταση, απομόνωση Τουρκίας, κλιμάκωση ασκήσεων και δηλώσεων.

4. Εκτίμηση υπεράσπισης και πιθανών στρατηγικών εξ Ισραήλ.

Σε οποιοδήποτε σενάριο όπου η Τουρκία επιχειρεί στρατιωτική δράση στην Κύπρο ή το Αιγαίο:

Το Ισραήλ θα επέλεγε προληπτική διπλωματία, συνεργαζόμενο με Κύπρο και Ελλάδα.

Θα διατηρούσε στρατηγική αποτροπής μέσω παρακολούθησης, αεροναυτικών μέσων και ενίσχυσης της ασφάλειας ενεργειακών διαδρομών.

Η διεθνής πίεση από ΗΠΑ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ και ΟΗΕ θα ενίσχυε την προσπάθεια αποτροπής στρατιωτικής επέμβασης.

Η τουρκική ρητορική, αν και επικίνδυνη, δύσκολα θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε μόνιμη στρατιωτική πραγματικότητα χωρίς σοβαρές διεθνείς συνέπειες.

5. Συμπεράσματα.

Η τουρκική ρητορική περί «κατάληψης Κύπρου και Αιγαίου» σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης, αποτελεί ένδειξη αναθεωρητικών πολιτικών και γεωστρατηγικής φιλοδοξίας.

Η πραγματική στρατιωτική δράση θα προκαλούσε πολλαπλές συνέπειες: περιφερειακή αποσταθεροποίηση, κυρώσεις, στρατιωτική κινητοποίηση, ενεργειακή αβεβαιότητα.

Η βέλτιστη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη μέσω διπλωματίας, στρατηγικής αποτροπής και διεθνούς συνεργασίας, με έμφαση στο διεθνές δίκαιο και τη συλλογική ασφάλεια.

Συνολικά, το υποθετικό σενάριο υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις της Άγκυρας λειτουργούν κυρίως ως ρητορικό εργαλείο πίεσης και όχι ως πρακτικό σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης, ενώ η περιφερειακή σταθερότητα εξαρτάται από την ορθή συνδυαστική στρατηγική Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.