Αυτή η εβδομάδα στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου περιελάμβανε πολλά: ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, ανακοίνωση για Ευρωπαϊκή βάση πυρόσβεσης στην Κύπρο, συντριπτικό ψήφισμα για την παράνομη κράτηση Ευρωπαίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς και παράλληλα, διάφορα … για εσωτερική και κομματική κατανάλωση στην Κύπρο.

Καταρχάς, η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της, με εξηγήσεις κι ανακοινώσεις (π.χ. για δασμούς με ΗΠΑ, μέτρα κατά της Ισραηλινής Κυβέρνησης, Ευρωάμυνα) επεδίωξε τον κατευνασμό της αυξανόμενης αμφισβήτησής της. Ωστόσο, η «σιωπή» της, για άλλη μια φορά, σχετικά με την κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο, ήταν εκκωφαντική. Στα θετικά καταγράφεται η αναμενόμενη πολιτική της ΕΕ για το στεγαστικό, θέμα για το οποίο επί χρόνια πρωτοστατούσαμε μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης.

Πάντως, η νέα πρόταση από ομάδα Ευρωβουλευτών της αριστεράς για παραίτησή της, θα αποτύχει, επειδή επικεντρώνεται σε επίμαχα ιδεολογικά θέματα.

Η δική μου προσέγγιση για μια πρόταση παραίτησής της αφορά την Ευρωάμυνα για δύο αντικειμενικούς λόγους: παραγνώρισε τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου (π.χ. προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ) και επιπλέον επέλεξε διαδικασία στο Ευρ. Συμβούλιο για την Ευρωάμυνα που αποσκοπούσε στην προώθηση των μεροληπτικών της απόψεων.

Η Επιτροπή Νομικών του Ευρωκοινοβουλίου γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η διαδικασία εκείνη είναι νομικά άκυρη. Ωστόσο, η προπαρασκευαστική μου προσπάθεια για πρόταση παραίτησης της Προέδρου της Κομισιόν, θα τεθεί μόνο εάν θα είναι ουσιαστική και όχι για λόγους εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης.

Το πλέον θετικό για την Κύπρο στην ομιλία της, είναι η δημιουργία νέας Ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, που θα αφορά κράτη εντός ΕΕ και χώρες εκτός, αποδεχόμενη το αίτημα της Κυπριακής Κυβέρνησης. Κι επειδή στην πολιτική κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, η εξέλιξη πιστώνεται πρωταρχικά στην σημερινή Κυβέρνηση. Την προσπάθεια συνέδραμαν διάφοροι εδώ και χρόνια, αλλά το να διατυμπανίζει καθένας μας ότι είναι δικό του επίτευγμα, αποτελεί λαϊκισμό εσωτερικής κατανάλωσης που δίκαια προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών. Παρεμπιπτόντως, ως Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο (2019-2024) είχα θέσει συγκεκριμένη πρόταση που έγινε αποδεκτή από την ολομέλεια της «Ένωσης για την Μεσόγειο» για σύσταση Ευρωπαϊκού περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων (π.χ. για κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, ανομβρία, παράνομη μετανάστευση, γεωπολιτικές συγκρούσεις κ.ά.) με έδρα την Κύπρο, με σοβαρά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη. Για το θέμα υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη.

Σε αυτή την ολομέλεια είχαμε και το συντριπτικό ψήφισμα για την «Κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου», που εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ και καμία εναντίον. Με πρωτοβουλία μου συμπεριλήφθηκαν σε αυτό, ανάμεσα σε άλλα, δύο αναφορές ιδιαίτερα αξιοσημείωτες, με τις οποίες το Ευρωκοινοβούλιο:

α) καταδικάζει τις τακτικές εκφοβισμού που ασκεί το κατοχικό καθεστώς με σκοπό τον τερματισμό της διαδικασίας των ποινικών αγωγών από την Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των σφετεριστών κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών

β) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία.

Δεδομένου ότι το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό, συνιστά υπό τις περιστάσεις μέγιστο πολιτικό «χαρτί» για αξιοποίηση.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής, ΔΗΚΟ – S&D

