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Γράφει ο Δρ Νίκος Δενιόζος, Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος ε.α., Διδάκτωρ Οικονομικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με μεταδιδακτορική εξειδίκευση στη Γεωπολιτική και Γεωοικονομία της Θαλάσσιας Ασφάλειας.

Η επίγνωση του θαλάσσιου πεδίου, γνωστή ως Maritime Domain Awareness (MDA), αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της σύγχρονης θαλάσσιας ασφάλειας. Επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις, να αξιολογούν κινδύνους και να οργανώνουν κατάλληλες αντιδράσεις. Ενώ οι Θαλάσσιες Επιχειρήσεις Ασφάλειας υλοποιούν παρεμβάσεις και οι στρατηγικές καθορίζουν προτεραιότητες, το MDA παρέχει την αναγκαία γνώση για τον σχεδιασμό τους. Η λειτουργία του υπερβαίνει την τεχνολογική επιτήρηση, καθώς συνδυάζει πληροφορίες, αναλυτικές μεθόδους, θεσμικές διαδικασίες και συνεργασία. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται τόσο από τα διαθέσιμα μέσα όσο και από την εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

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Το περιεχόμενο του MDA δεν εξαντλείται στον εντοπισμό πλοίων ή στην αποτύπωση των διαδρομών τους. Περιλαμβάνει την ερμηνεία δραστηριοτήτων, την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και την εκτίμηση πιθανών απειλών. Η παρακολούθηση αποκτά ουσιαστική αξία όταν μετατρέπεται σε αξιοποιήσιμη γνώση για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή η γνώση υποστηρίζει την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, την προστασία μεταφορών και υποδομών, καθώς και τον συντονισμό υπηρεσιών με διαφορετικές αρμοδιότητες. Επομένως, η επίγνωση προϋποθέτει συνεχή σύνδεση της συλλογής δεδομένων με την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων.

Στην επιχειρησιακή του διάσταση, το MDA συνδέεται με την επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης, δηλαδή το Maritime Situational Awareness (MSA). Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας, στην έγκαιρη επισήμανση ύποπτων κινήσεων και στην υποστήριξη άμεσων παρεμβάσεων. Μέσω μιας επικαιροποιημένης επιχειρησιακής εικόνας, οι υπηρεσίες μπορούν να κατευθύνουν περιπολίες, να ιεραρχούν περιστατικά και να διαθέτουν αποτελεσματικότερα τους πόρους τους. Η χρησιμότητά της είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις, όπως κατά την αντιμετώπιση πειρατείας, λαθρεμπορίου ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Η ευρύτερη, στρατηγική κατανόηση του MDA επεκτείνεται πέρα από τη διαχείριση συγκεκριμένων συμβάντων. Αφορά τη μελέτη μακροχρόνιων τάσεων, την υποστήριξη δημόσιων πολιτικών και την αναθεώρηση στρατηγικών ασφάλειας. Παράλληλα, διευκολύνει την εκπαίδευση προσωπικού, την ενημέρωση επαγγελματικών κοινοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών δημιουργεί επίσης προϋποθέσεις συνεργασίας και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπό αυτή την έννοια, το MDA εντάσσεται στη συνολική διακυβέρνηση της θάλασσας, συνδέοντας την επιχειρησιακή δράση με θεσμικές και πολιτικές επιλογές.

Η συγκρότηση μιας αξιόπιστης εικόνας στηρίζεται καταρχάς σε συνεργατικά δεδομένα, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες της θάλασσας, οικειοθελώς ή βάσει υποχρεώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), που μεταδίδει στοιχεία ταυτότητας, θέσης, πορείας και ταχύτητας. Συμπληρωματικά λειτουργούν το σύστημα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεγάλων αποστάσεων (LRIT) και τα συστήματα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται αναφορές πλοιάρχων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων και λιμενικών αρχών, οι οποίες εμπλουτίζουν την εικόνα με πληροφορίες για περιστατικά και τοπικές συνθήκες.

Ωστόσο, τα συνεργατικά συστήματα παρουσιάζουν περιορισμούς που επηρεάζουν την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Οι πομποί AIS ενδέχεται να απενεργοποιούνται, ενώ τα μεταδιδόμενα στοιχεία μπορούν να είναι ανακριβή ή παραποιημένα. Επιπλέον, οι ψηφιακές υποδομές εκτίθενται σε κυβερνοαπειλές, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των δεδομένων. Η ενημέρωση των αρχών επηρεάζεται επίσης από την απροθυμία ορισμένων χρηστών να αναφέρουν περιστατικά, εξαιτίας οικονομικών επιβαρύνσεων ή ανησυχιών για τη φήμη τους. Κατά συνέπεια, η απλή συγκέντρωση αναφορών δεν επαρκεί χωρίς διασταύρωση και αξιολόγηση.

Τα μη συνεργατικά δεδομένα καλύπτουν μέρος αυτών των αδυναμιών, επειδή συλλέγονται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του παρακολουθούμενου σκάφους. Προέρχονται από παράκτια ραντάρ, δορυφορικές εικόνες, καταγραφή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και στρατιωτικά μέσα επιτήρησης. Πρόσθετες δυνατότητες προσφέρουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και οι αισθητήρες σε σημαδούρες. Κάθε μέσο διαθέτει συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς ως προς την κάλυψη, τη συχνότητα παρατήρησης και την ακρίβεια. Η συνδυαστική αξιοποίησή τους επιτρέπει τον έλεγχο των δηλωμένων πληροφοριών και τη συμπλήρωση κενών στην επιχειρησιακή εικόνα.

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Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούν τα σκάφη που επιχειρούν να αποκρύψουν την παρουσία, την ταυτότητα ή τη δραστηριότητά τους, συχνά αποκαλούμενα «σκοτεινοί στόχοι». Πρακτικές απόκρυψης μπορούν να συνδέονται με πειρατεία, λαθρεμπόριο και παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Περιλαμβάνουν τη διακοπή εκπομπής AIS, τη μετάδοση ψευδών στοιχείων, την κατάχρηση αναγνωριστικών αριθμών και την παραποίηση θέσης. Εντούτοις, η απουσία σήματος δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη συμπεριφορά. Χρειάζεται συνεκτίμηση τεχνικών προβλημάτων, συνθηκών λειτουργίας και άλλων διαθέσιμων ενδείξεων, ώστε η αξιολόγηση να αποφεύγει αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων απαιτεί αντιπαραβολή δορυφορικών παρατηρήσεων με καταγραφές AIS, εξέταση διαδρομών και διασταύρωση με λιμενικά ή τελωνειακά στοιχεία. Αναλυτικά εργαλεία μπορούν να επισημαίνουν αποκλίσεις από συνήθη πρότυπα, όπως ασυνήθιστες στάσεις ή κινήσεις. Ωστόσο, οι επισημάνσεις χρειάζονται ανθρώπινη ερμηνεία και επιβεβαίωση. Το MDA αξιοποιεί επομένως τόσο την παρουσία πληροφοριών όσο και τα ανεξήγητα κενά τους, μετατρέποντας την αβεβαιότητα σε αντικείμενο συστηματικής έρευνας.

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το πλέγμα, απαιτούνται σαφείς κανόνες πρόσβασης, κοινές διαδικασίες αναφοράς και συμβατότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων. Εξίσου αναγκαία είναι η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και ο καθορισμός ευθυνών για την επαλήθευση και τη διάδοσή τους. Η εμπιστοσύνη δεν προκύπτει αποκλειστικά από τεχνικές συνδέσεις, αλλά καλλιεργείται μέσα από σταθερή επικοινωνία, κοινή εκπαίδευση και συνεπή ανταπόκριση. Έτσι, η παραγόμενη γνώση μπορεί να φτάνει εγκαίρως στους κατάλληλους αποδέκτες και να μετατρέπεται σε συντονισμένη δράση με προσδιορισμένους στόχους και ελέγξιμα αποτελέσματα.

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Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης αποτυπώνεται σε εξειδικευμένους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών. Το ReCAAP Information Sharing Centre υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία στην Ασία για την αντιμετώπιση πειρατείας και ένοπλων ληστειών κατά πλοίων, συγκεντρώνοντας αναφορές και παράγοντας αναλύσεις. Το Information Fusion Centre της Σιγκαπούρης διευκολύνει τη σύνθεση πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων. Αντίστοιχα, το Maritime Security Centre – Indian Ocean (MSCIO) συνδέεται με την ενημέρωση της εμπορικής ναυτιλίας και την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή. Οι αναφορές μέσω ναυτιλιακών επικοινωνιών VHF και η καταχώριση στοιχείων πλοίων συμπληρώνουν τους τεχνολογικούς αισθητήρες. Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν ότι η ποιότητα της επίγνωσης εξαρτάται τελικά από τη σύνδεση τεχνολογίας, ανάλυσης και οργανωμένης συνεργασίας.

Βιβλιογραφία

Bueger, C. (2015) ‘From dusk to dawn? Maritime domain awareness in Southeast Asia’, Contemporary Southeast Asia, 37(2), pp. 157–182. Available at: https://doi.org/10.1355/cs37-2a. Bueger, C. and Edmunds, T. (2024) Understanding Maritime Security. Oxford: Oxford University Press. Available at: Oxford University Press. International Maritime Organization (IMO) (n.d.) Maritime Domain Awareness. Available at: IMO (Accessed: 12 November 2026). International Maritime Organization (IMO) (n.d.) AIS transponders. Available at: IMO (Accessed: 12 November 2026). ReCAAP Information Sharing Centre (n.d.) About ReCAAP Information Sharing Centre. Available at: ReCAAP ISC (Accessed:12 November 2026). Ministry of Defence, Singapore (2019) Fact Sheet on Information Fusion Centre (IFC) and Launch of IFC Real-Time Information-Sharing System (IRIS), 14 May. Available at: Ministry of Defence (Accessed: 12 November 2026). EUNAVFOR (n.d.) The Maritime Security Centre Indian Ocean (MSCIO). Available at: EUNAVFOR (Accessed: 12 November 2026).





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Post Doc in Geopolitics of Maritime Security

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Η επίγνωση του θαλάσσιου πεδίου, γνωστή ως Maritime Domain Awareness (MDA), αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της σύγχρονης θαλάσσιας ασφάλειας. Επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις, να αξιολογούν κινδύνους και να οργανώνουν κατάλληλες αντιδράσεις. Ενώ οι Θαλάσσιες Επιχειρήσεις Ασφάλειας υλοποιούν παρεμβάσεις και οι στρατηγικές καθορίζουν προτεραιότητες, το MDA παρέχει την αναγκαία γνώση για τον σχεδιασμό τους. Η λειτουργία του υπερβαίνει την τεχνολογική επιτήρηση, καθώς συνδυάζει πληροφορίες, αναλυτικές μεθόδους, θεσμικές διαδικασίες και συνεργασία. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται τόσο από τα διαθέσιμα μέσα όσο και από την εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Το περιεχόμενο του MDA δεν εξαντλείται στον εντοπισμό πλοίων ή στην αποτύπωση των διαδρομών τους. Περιλαμβάνει την ερμηνεία δραστηριοτήτων, την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και την εκτίμηση πιθανών απειλών. Η παρακολούθηση αποκτά ουσιαστική αξία όταν μετατρέπεται σε αξιοποιήσιμη γνώση για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή η γνώση υποστηρίζει την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, την προστασία μεταφορών και υποδομών, καθώς και τον συντονισμό υπηρεσιών με διαφορετικές αρμοδιότητες. Επομένως, η επίγνωση προϋποθέτει συνεχή σύνδεση της συλλογής δεδομένων με την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων.

Στην επιχειρησιακή του διάσταση, το MDA συνδέεται με την επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης, δηλαδή το Maritime Situational Awareness (MSA). Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας, στην έγκαιρη επισήμανση ύποπτων κινήσεων και στην υποστήριξη άμεσων παρεμβάσεων. Μέσω μιας επικαιροποιημένης επιχειρησιακής εικόνας, οι υπηρεσίες μπορούν να κατευθύνουν περιπολίες, να ιεραρχούν περιστατικά και να διαθέτουν αποτελεσματικότερα τους πόρους τους. Η χρησιμότητά της είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις, όπως κατά την αντιμετώπιση πειρατείας, λαθρεμπορίου ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

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Η ευρύτερη, στρατηγική κατανόηση του MDA επεκτείνεται πέρα από τη διαχείριση συγκεκριμένων συμβάντων. Αφορά τη μελέτη μακροχρόνιων τάσεων, την υποστήριξη δημόσιων πολιτικών και την αναθεώρηση στρατηγικών ασφάλειας. Παράλληλα, διευκολύνει την εκπαίδευση προσωπικού, την ενημέρωση επαγγελματικών κοινοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών δημιουργεί επίσης προϋποθέσεις συνεργασίας και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπό αυτή την έννοια, το MDA εντάσσεται στη συνολική διακυβέρνηση της θάλασσας, συνδέοντας την επιχειρησιακή δράση με θεσμικές και πολιτικές επιλογές.

Η συγκρότηση μιας αξιόπιστης εικόνας στηρίζεται καταρχάς σε συνεργατικά δεδομένα, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες της θάλασσας, οικειοθελώς ή βάσει υποχρεώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), που μεταδίδει στοιχεία ταυτότητας, θέσης, πορείας και ταχύτητας. Συμπληρωματικά λειτουργούν το σύστημα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεγάλων αποστάσεων (LRIT) και τα συστήματα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται αναφορές πλοιάρχων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων και λιμενικών αρχών, οι οποίες εμπλουτίζουν την εικόνα με πληροφορίες για περιστατικά και τοπικές συνθήκες.

Ωστόσο, τα συνεργατικά συστήματα παρουσιάζουν περιορισμούς που επηρεάζουν την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Οι πομποί AIS ενδέχεται να απενεργοποιούνται, ενώ τα μεταδιδόμενα στοιχεία μπορούν να είναι ανακριβή ή παραποιημένα. Επιπλέον, οι ψηφιακές υποδομές εκτίθενται σε κυβερνοαπειλές, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των δεδομένων. Η ενημέρωση των αρχών επηρεάζεται επίσης από την απροθυμία ορισμένων χρηστών να αναφέρουν περιστατικά, εξαιτίας οικονομικών επιβαρύνσεων ή ανησυχιών για τη φήμη τους. Κατά συνέπεια, η απλή συγκέντρωση αναφορών δεν επαρκεί χωρίς διασταύρωση και αξιολόγηση.

Τα μη συνεργατικά δεδομένα καλύπτουν μέρος αυτών των αδυναμιών, επειδή συλλέγονται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του παρακολουθούμενου σκάφους. Προέρχονται από παράκτια ραντάρ, δορυφορικές εικόνες, καταγραφή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και στρατιωτικά μέσα επιτήρησης. Πρόσθετες δυνατότητες προσφέρουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και οι αισθητήρες σε σημαδούρες. Κάθε μέσο διαθέτει συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς ως προς την κάλυψη, τη συχνότητα παρατήρησης και την ακρίβεια. Η συνδυαστική αξιοποίησή τους επιτρέπει τον έλεγχο των δηλωμένων πληροφοριών και τη συμπλήρωση κενών στην επιχειρησιακή εικόνα.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούν τα σκάφη που επιχειρούν να αποκρύψουν την παρουσία, την ταυτότητα ή τη δραστηριότητά τους, συχνά αποκαλούμενα «σκοτεινοί στόχοι». Πρακτικές απόκρυψης μπορούν να συνδέονται με πειρατεία, λαθρεμπόριο και παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Περιλαμβάνουν τη διακοπή εκπομπής AIS, τη μετάδοση ψευδών στοιχείων, την κατάχρηση αναγνωριστικών αριθμών και την παραποίηση θέσης. Εντούτοις, η απουσία σήματος δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη συμπεριφορά. Χρειάζεται συνεκτίμηση τεχνικών προβλημάτων, συνθηκών λειτουργίας και άλλων διαθέσιμων ενδείξεων, ώστε η αξιολόγηση να αποφεύγει αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων απαιτεί αντιπαραβολή δορυφορικών παρατηρήσεων με καταγραφές AIS, εξέταση διαδρομών και διασταύρωση με λιμενικά ή τελωνειακά στοιχεία. Αναλυτικά εργαλεία μπορούν να επισημαίνουν αποκλίσεις από συνήθη πρότυπα, όπως ασυνήθιστες στάσεις ή κινήσεις. Ωστόσο, οι επισημάνσεις χρειάζονται ανθρώπινη ερμηνεία και επιβεβαίωση. Το MDA αξιοποιεί επομένως τόσο την παρουσία πληροφοριών όσο και τα ανεξήγητα κενά τους, μετατρέποντας την αβεβαιότητα σε αντικείμενο συστηματικής έρευνας.

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το πλέγμα, απαιτούνται σαφείς κανόνες πρόσβασης, κοινές διαδικασίες αναφοράς και συμβατότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων. Εξίσου αναγκαία είναι η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και ο καθορισμός ευθυνών για την επαλήθευση και τη διάδοσή τους. Η εμπιστοσύνη δεν προκύπτει αποκλειστικά από τεχνικές συνδέσεις, αλλά καλλιεργείται μέσα από σταθερή επικοινωνία, κοινή εκπαίδευση και συνεπή ανταπόκριση. Έτσι, η παραγόμενη γνώση μπορεί να φτάνει εγκαίρως στους κατάλληλους αποδέκτες και να μετατρέπεται σε συντονισμένη δράση με προσδιορισμένους στόχους και ελέγξιμα αποτελέσματα.

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης αποτυπώνεται σε εξειδικευμένους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών. Το ReCAAP Information Sharing Centre υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία στην Ασία για την αντιμετώπιση πειρατείας και ένοπλων ληστειών κατά πλοίων, συγκεντρώνοντας αναφορές και παράγοντας αναλύσεις. Το Information Fusion Centre της Σιγκαπούρης διευκολύνει τη σύνθεση πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων. Αντίστοιχα, το Maritime Security Centre – Indian Ocean (MSCIO) συνδέεται με την ενημέρωση της εμπορικής ναυτιλίας και την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή. Οι αναφορές μέσω ναυτιλιακών επικοινωνιών VHF και η καταχώριση στοιχείων πλοίων συμπληρώνουν τους τεχνολογικούς αισθητήρες. Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν ότι η ποιότητα της επίγνωσης εξαρτάται τελικά από τη σύνδεση τεχνολογίας, ανάλυσης και οργανωμένης συνεργασίας.

Βιβλιογραφία

Bueger, C. (2015) ‘From dusk to dawn? Maritime domain awareness in Southeast Asia’, Contemporary Southeast Asia, 37(2), pp. 157–182. Available at: https://doi.org/10.1355/cs37-2a. Bueger, C. and Edmunds, T. (2024) Understanding Maritime Security. Oxford: Oxford University Press. Available at: Oxford University Press. International Maritime Organization (IMO) (n.d.) Maritime Domain Awareness. Available at: IMO (Accessed: 12 November 2026). International Maritime Organization (IMO) (n.d.) AIS transponders. Available at: IMO (Accessed: 12 November 2026). ReCAAP Information Sharing Centre (n.d.) About ReCAAP Information Sharing Centre. Available at: ReCAAP ISC (Accessed:12 November 2026). Ministry of Defence, Singapore (2019) Fact Sheet on Information Fusion Centre (IFC) and Launch of IFC Real-Time Information-Sharing System (IRIS), 14 May. Available at: Ministry of Defence (Accessed: 12 November 2026). EUNAVFOR (n.d.) The Maritime Security Centre Indian Ocean (MSCIO). Available at: EUNAVFOR (Accessed: 12 November 2026).



