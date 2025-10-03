Η αποκάλυψη, «κατά λάθος», του ανταποκριτή του τουρκικού φιλοκυβερνητικού NTV στην Ουάσιγκτον, ο οποίος καταγράφηκε να λέει off camera αλλά σε ανοικτό εν αγνοία του μικρόφωνο ότι «δεν πήραμε τίποτα αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύουν την αποτυχημένη επίσκεψη στον Λευκό Οίκo του Τούρκου προέδρου.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι αμερικανικές απαιτήσεις προς την Άγκυρα ήταν σαφείς και πολυμέτωπες.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι κυρώσεις CAATSA καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την απόκτηση των F-35.

Β. Η Ουάσιγκτον πιέζει την Τουρκία να στηρίξει οικονομικά και να φιλοξενήσει Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Γ. Ζητείται να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία

Δ. Της επιβάλλεται να αποφύγει το εμπόριο με την Κίνα, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς.

Ε. Επίσης, η Τουρκία δύσκολα θα έχει πρόσβαση σε κινητήρες για το τουρκικό δοκιμαστικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ.

ΣΤ. Παράλληλα, στο εσωτερικό μέτωπο αποκαλύπτεται η στενή διαπλοκή του Χακάν Φιντάν, στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας με το γιο και τον γαμπρό του Ερντογάν.

Τα τρία στρατηγικά λάθη του Ερντογάν

Η Τουρκία από το 2019 πραγματοποίησε τεράστιο στρατηγικό λάθος λόγω της αγοράς των S 400, αγνοώντας τις ΗΠΑ, με συνέπεια τις κυρώσεις CAATSA. Διαφορετικά η Τουρκία από το πρόγραμμα των F35 θα είχε 100 αεροσκάφη με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή.

Το δεύτερο στρατηγικό λάθος της Τουρκίας συνεχίζεται με την εμφανή πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Χαμάς, που ΗΠΑ και ΕΕ την έχουν ανακηρύξει επίσημα τρομοκρατική οργάνωση και φυσικά έρχεται άμεσα αντιμέτωπη η Τουρκία με το Ισραήλ καθημερινά όλο και περισσότερο.

Στην συνέχεια υπάρχει και τρίτο στρατηγικό λάθος του Ερντογάν με την εμμονή της εισόδου της Τουρκίας σε πολιτικούς – οικονομικούς οργανισμούς ανταγωνιστικούς του ΝΑΤΟ (BRICS – Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης), διότι ο ίδιος πιστεύει ότι ανήκει στην Ανατολή γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τις ΗΠΑ με ότι συνεπάγεται

Οι θαυμαστές της Τουρκίας στην Ελλάδα

Δυστυχώς καθημερινά ο Έλληνας πολίτης επηρεάζεται από την “τουρκολαγνεία” ορισμένων ΜΜΕ και ομιλητών που επιθυμούν να εκθειάζουν την Τουρκία για τον πληθυσμό και την γεωγραφική της θέση που είναι πράγματι σημαντικά στοιχεία αλλά όχι αρκετά να την χαρακτηρίζουν ως περιφερειακή δύναμη.

Αυτοί που υπερμεγεθύνουν την Τουρκία ότι δήθεν ανήκει στην Δύση και είναι μια περιφερειακή δύναμη, δεν διστάζουν να την συγκρίνουν και με μεγάλες δυνάμεις επειδή έχει δημιουργήσει σε failed states κάποιες βάσεις με σκοπό την εκμετάλλευση των κρατών αυτών (Σομαλία, Σουδάν, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών που αναφέρονται στην Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη είναι ότι ενδεχομένως να θέλουν να καλύψουν το “φοβικό σύνδρομο” της χώρας μας να διεκδικήσει επιχειρησιακά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως με επιτυχία έγινε η τεράστια άσκηση ετοιμότητας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων με την “ατολμία πλεύσης” τελικά του Piri Reis.

Επιπλέον οι θαυμαστές της Τουρκίας δεν γνωρίζουν την τεράστια αεροπορική ισχύ της Ελλάδας με 107 αεροσκάφη 4,5 γενιάς μέσα στο 2026 (αυτή την στιγμή 66 αεροσκάφη) χωρίς να έχει ούτε ένα η Τουρκία.

Ίσως δεν γνωρίζουν ότι η διαφορά αυτή της αεροπορικής ισχύος ενδεχομένως να προδικάζει κατά σημαντικό βαθμό ακόμα και το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης. Με drones και UAVs δεν κερδίζεται πόλεμος.

Η Τουρκία δεν έχει δική της ούτε καν soft power – πολιτιστική κληρονομιά ώστε να θεωρείται περιφερειακή δύναμη, διότι η Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μας προβάλλεται διαστρεβλωμένη για την Αγία Σοφία, Έφεσο, την Τροία, την Πέργαμο, την Αλικαρνασσό σφετερίζοντας την Ελληνική Ιστορία και Θρησκεία.

Ακόμα και η πολιτική σταθερότητα που χαρακτηρίζει μια περιφερειακή δύναμη αγνοείται στην Τουρκία με τόσες εθνολογικές – φυλετικές ομάδας που υπάρχουν.