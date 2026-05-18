Η Ελένη φεύγει από τον Μενέλαο. Η Αφροδίτη και ο Έρως παρεμβαίνουν, με αποτέλεσμα να του πέσει το ξίφος. Λεπτομέρεια από αττικό κρατήρα με ερυθρόμορφη ζωγραφική, 450–440 π.Χ.

Ο ιστορικός κινηματογράφος αποτελεί έναν λαμπρό συνδυασμό δύο επιστημών, της Τέχνης και της Ιστορίας, προκειμένου ν´ αναδείξει με γλαφυρότητα και αντικειμενικότητα πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο ιστορικός κινηματογράφος, σε αντίθεση με τα άλλα είδη κινηματογράφου, χρησιμοποιεί έγκυρες και τεκμηριωμένες πηγές, προκειμένου ν’ αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπόθεση, τους ρόλους και τους χαρακτήρες που συνθέτουν το ιστορικό γεγονός.

Ο σκοπός αυτός όμως δεν επιτυγχάνεται όταν παραποιούνται σημαντικές πτυχές που αφορούν πρόσωπα και πράγματα ενός ιστορικού γεγονότος.

Δεν μπορεί λοιπόν στο όνομα της όποιας woke κουλτούρας και των όποιων προσωπικών ιδεοληψιών να προβάλλεται η Κλεοπάτρα ως μαύρη καλλονή, ο μέγας Αλέξανδρος να αποκαλείται Άλεξ και η ωραία Ελένη από λευκή, όπως περιγράφεται από τον Όμηρο, να προβάλλεται ξαφνικά μαύρη!

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αναφορές στην ωραία Ελένη είναι συγκεκριμένες στα Ομηρικά Έπη:

-Ιλιάδα, Ραψωδία Γ (στίχοι 121-122), «Ἰρὶς δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν»: και η Ίριδα πάλι ήρθε αγγελιοφόρος στην ασπρόχερη Ελένη.

-Οδύσσεια, Ραψωδία δ (στίχοι 304-305), «πὰρ δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ἐδέξατο, ξανθὴ νύμφη»: και δίπλα του (στον Μενέλαο) στεκόταν η μακρόπεπλη Ελένη, η ξανθή νύφη.

Και για να προλάβω τυχόν παρεξηγήσεις: υπάρχουν σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας στα οποία διέπρεψαν μαύροι, όπως για παράδειγμα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Σε μια τέτοια κινηματογραφική ταινία, δε μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να υποδύεται τον Λούθερ ένας λευκός ηθοποιός!

Είναι αναμφίβολα θετικό να υποστηρίζεται η έβδομη τέχνη στην προβολή και διάδοση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ωστόσο, το υπουργείο πολιτισμού οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα αιτήματα χρηματοδότησης.

Διαβάζω λοιπόν ότι η εν λόγω ταινία χρηματοδοτείται με εξίμισι εκατομμύρια ευρώ – χρήματα ελλήνων φορολογούμενων πολιτών – για ν´ αναδείξει την ωραία Ελένη ως μαύρη καλλονή και επιπλέον, όπως αναφέρουν ειδικοί, να παραποιήσει σημαντικές μαρτυρίες από τα Ομηρικά Έπη.

Ίδωμεν, λοιπόν, εν αναμονή της προβολής της ταινίας!

Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ε.α.Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας. https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis